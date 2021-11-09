الصقر: زيادة التجارة بين الكويت وبيلاروسيا

مال وأعمال

استقبل رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر، امس بمبنى الغرفة، ميكالاي باريسيفيتش – نائب وزير الخارجية البيلاروسي وأندي لوتشينوك – سفير جمهورية بيلاروسيا لدى الإمارات العربية المتحدة، كما حضر اللقاء النائب الأول لرئيس الغرفة عبدالوهاب الوزان – والمدير العام رباح عب الرباح.

ورحب الصقر في بداية اللقاء بنائب الوزير، حيث أكد ضرورة بذل مزيد من الجهود لزيادة حجم التجارة البينية والشراكات الاستثمارية، مشيراً الى أن البلدين يتمتعان بإمكانيات جيدة لتنمية التعاون التجاري والاستثماري تحتم بذل مزيد من الجهود في سبيل تحقيق الاهداف الاقتصادية المرجوة، معرباً عن ترحيب الغرفة للتعاون مع الجانب البيلاروسي لتوثيق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين من خلال تزويد الغرفة بالمشاريع الاستثمارية المتاحة، بالإضافة إلى الحوافز التي تجذب رؤوس الأموال المباشرة، ليتم نشرها على المهتمين من قطاع الاعمال الكويتي، والاستعداد لتقديم جميع خدماتها للتوصل إلى نتائج إيجابية وتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين. مؤكداً أن القطاع الخاص الكويتي له خبرات وتجارب استثمارية ناجحة ونموذجية في العديد من دول العالم. ومن جانبه، أعرب ميكالاي عن سعادته لزيارة الغرفة مثمناً جهودها الكبيرة في سبيل توطيد العلاقات بين البلدين الصديقين، مؤكداً حرصه على تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية، بهدف ترسيخ وتعزيز وتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين لما فيه تحقيق المصالح المتبادلة لقطاع الأعمال في الجانبين من خلال شراكات استراتيجية لفتح آفاق اقتصادية جديدة، كما أكد حرصه للاستماع والتعرف على مرئيات القطاع الخاص الكويتي حول كيفية زيادة حجم الاستثمارات في المجالات التجارية والاقتصادية في بيلاروسيا. وقد بين عبدالوهاب الوزان – نائب رئيس الغرفة ان بيلاروسيا تتمتع بإمكانيات اقتصادية جيدة وفرص واعدة لاسيما قي قطاع الصناعة وقطاع العقار، مشيراً الى أن أبرز المعوقات التي تحول دون تنمية وتعزيز العلاقات الثنائية هي عدم وجود خطوط مباشرة بين البلدين، معرباً عن أمله أن يتم التواصل بين أصحاب الأعمال في المستقبل القريب للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة.

وفي نهاية اللقاء، تقدم ميكالاي بالشكر والامتنان لغرفة تجارة وصناعة الكويت على حفاوة الاستقبال وما تقدمه من خدمات لقطاع الأعمال، والدور الذي تلعبه في تحقيق الأهداف المشتركة بين الكويت وبيلاروسيا.

