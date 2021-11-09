دول الخليج بحثت مكافحة الممارسات الضارة في التجارة

مال وأعمال

شاركت الكويت أمس في الاجتماع الرابع عشر بعد المائة للجنة التعاون المالي والاقتصادي على مستوى وزراء المال والاقتصاد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنعقد في مملكة البحرين الشقيقة، حيث ترأس وزير المالية وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة محمادة الوفد الكويتي المشارك في الاجتماع.

وتم خلال الاجتماع مناقشة محضر الاجتماع الـ(77) للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، ومحضر الاجتماع التاسع للجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية بدول المجلس، وتوصيات هيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس في اجتماعها الـ(27).

كما اطلع الوزراء على محضر الاجتماعين الأول والثاني للفريق المصغر من وزارات المالية لبحث مبادرات G20 في المسار المالي، ومذكرة الأمانة العامة بشأن متابعة تحصيل وفرض رسوم مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، ومذكرة الأمانة العامة بشأن استمرار رفع الرسوم الجمركية على حديد التسليح (7214) ولفائف الحديد (7213)، ومذكرة الأمانة العامة بشأن تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس بحلول عام 2025. كما تم خلال الاجتماع تدشين الوزراء نظام (GCC Takamul) والخاص بتوفير خيار تقديم استفسار أو شكوى من قبل مواطني دول المجلس بشأن موضوعات السوق الخليجية المشتركة.

