«جي إف إتش» تتخارج من محفظة المكاتب التكنولوجية

مال وأعمال

أعلنت مجموعة جي إف إتش عن تخارجها المبكر من محفظتها للمكاتب التكنولوجية بالولايات المتحدة («المحفظة» أو «الأصل»)، الذي تم استحواذه في عام 2019.

تتكون المحفظة من أصل مكتبي من الفئة «أ» متخصص في علوم الحياة ويقع في مجمع ترايانجل بارك للأبحاث، نورث كارولينا، الذي يعد أكبر مجمع للبحث العلمي والتطوير في البلاد. يعتبر الأصل الذي يتمتع بوضع بارز في المجمع، أكبر مركز للتوظيف في مجمع ترايانجل، ويتكون من خمسة مبان بمساحة إجمالية قدرها 430 ألف قدم مربع، بالإضافة إلى أرض قابلة للتطوير تبلغ مساحتها 270 ألف قدم مربع.

على مدى فترة الاستثمار، حقق الاستثمار العائد المستهدف، كما تم توقيت البيع للاستفادة من معدل الطلب القوي الحالي على علوم الحياة، بما يمكن جي إف إتش من تحقيق تخارج مبكر ومربح للمستثمرين. من المتوقع لهذا التخارج أن يحقق للمستثمرين عوائد تتجاوز نسبتها

50 % تقريبا على مدى فترة الاستثمار.

قال عويس مجيد، مدير تنفيذي– الأنشطة العقارية في مجموعة جي إف إتش المالية - «يسعدنا أن نعلن عن تخارج آخر في التوقيت المناسب للمجموعة ومستثمرينا. يعد هذا إنجازاً مهماً آخر يؤكد قدرتنا المستمرة على الاستفادة من ظروف السوق المناسبة لتوظيف وإعادة أموال المستثمرين بنجاح. نحن فخورون للغاية بأداء المحفظة خلال فترة الاستثمار. باستخدام مزيج من استراتيجيات القيمة المضافة والاستراتيجيات الأساسية في إدارة وتعزيز الأصل، تمكنا من الحصول على قيمة أعلى عند البيع مقارنة بالمساحة المكتبية التقليدية، وتحقيق مضاعف على الأموال المستثمرة بمقدار 1.5 ضعفاً خلال فترة زمنية تبلغ حوالي عامين. لا تزال جي إف إتش ملتزمة ببناء محفظة متنوعة من الأصول العقارية القوية في سوق الولايات المتحدة، حيث نرى نمواً مستمراً وفرصاً جذابة في عدد من القطاعات التي توفر عوائد مستقرة وإمكانات نمو عالية.

تقوم جي إف إتش حاليا بإدارة محفظة من الأصول العقارية المتميزة تقدر قيمتها بأكثر من 2 مليار دولار أمريكي في مجالات وقطاعات هامة تشمل اللوجستيات، التكنولوجيا، سكن الطلاب، الرعاية الصحية والسكن متعدد العائلات.

