«وفرة للاستثمار» طرحت «الخليجي الإسلامي»

مال وأعمال

أعلنت شركة وفرة للاستثمار الدولي عن اطلاق صندوق وفرة الخليجي الإسلامي الذي يشمل الاكتتاب فيه جميع دول مجلس التعاون الخليجي.

وبهذه المناسبة، قال نائب الرئيس التنفيذي – قطاع إدارة الأصول بشركة وفرة للاستثمار الدولي مانع الصانع - أن الصندوق يسعى للاستثمار في الأوراق المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للشركات المدرجة في بورصة الكويت وأسواق المال لدول مجلس التعاون الخليجي وذلك لتحقيق عوائد تنافسية ضمن مستوى مقبول من المخاطر، مبينا ان عمله الصندوق هي الدولار. وذكر الصانع ان الصندوق مطروح للاكتتاب العام برأسمال متغير يبدأ من 18 مليون دولار كحد أدنى ويصل الى 360 مليون دولار، وموضحا ان الحد الادنى للاشتراك هو 5 الاف دولار فيما أن الحد الاقصى للاشتراك هو 90 % من راس مال الصندوق.

واضاف الصانع ان «وفرة الخليجي الاسلامي» هو صندوق استثماري مفتوح قابل للزيادة والانخفاض بناء على اشتراك واسترداد المساهمين وذلك للاستثمار في الأوراق المالية، مبينا ان مؤشر قياس اداء الصندوق هو: S&P GCC Shariah Large Mid Cap index. كشف الصانع ان فريق الهيئة الإدارية للصندوق يضم كلاً من نائب الرئيس التنفيذي – قطاع إدارة الأصول مانع محمد الصانع، نائب رئيس الاستثمارات قتيبة يعقوب الخرافي، نائب رئيس – إدارة استثمارات الأسهم سعود حمد الجويعد ونخبة من الكفاءات الوطنية. وعن اداء الصناديق المدارة من قبل الشركة، ذكر الصانع ان هناك صـندوق وفـــرة وهو صندوق تقليدي يهدف إلى استثمار رأس المال في أسهم جميع الشركات المدرجة في بورصة الكويت فقد بلغ أداءه منذ التأسيس في 2002 وحتى نهاية أكتوبر 2021 بنسبه 218 %تقريبا، فيما حقق أداؤه منذ بداية العام وحتى نهاية أكتوبر 2021 بنسبه 26 % تقريبا، مضيفا ان صندوق الفجر وهو صندوق متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية منذ التأسيس في 2005 وحتى نهاية أكتوبر 2021 بنسبه

41 % تقريبا.

