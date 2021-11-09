صدور مرسومين بمنح العفو عن بعض المحكومين

وطن النهار

صدر امس المرسومان الأميريان القاضيان بمنح العفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين في قضايا سابقة.

وتقدم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في تصريح صحافي بالشكر الجزيل لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد على ثقته الغالية بتكليفه ورئيسي السلطتين التنفيذية والقضائية برفع التقرير المتعلق بهذا الشأن.

كما توجه بالشكر لسمو أمير البلاد على روحه المتسامية ونهجه المتسامح عبر دعوته المباركة للحوار الوطني ودعمه له وللمصالحة الوطنية.

وتقدم بالشكر إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد على مباركته ودعمه لكل الخطوات التي من شأنها تحقيق الاستقرار السياسي للبلاد.

وشكر سمو رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضاء لجنة الحوار الوطني ونواب مجلس الأمة الذين وقعوا على بيان الالتماس الموجه إلى سمو الأمير.

وذكر ان هذه صفحة جديدة ومرحلة جديدة لأن «العفو ليس هو غاية المجتمع» إنما تحقيق طموحات البلاد والعباد وأبناء الوطن وحل مشاكلهم والالتفات إلى القضايا المهمة العالقة التي تأخرنا في تحقيقها وتحقيق أي إنجاز مذكور فيها هي «أهم بكثير».

وكان مجلس الوزراء عقد اجتماعه الأسبوعي في قصر السيف امس برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد. وأحاط سمو رئيس مجلس الوزراء المجلس علماً في مستهل اجتماعه عن اعتماد صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد أمير البلاد المراسيم الخاصة بالعفو عن بعض أبناء الكويت ممن صدرت عليهم أحكام قضائية والتي قد صدرت امس برقمي 202،203. واعرب مجلس الوزراء عن بالغ تقديره واعتزازه بالرؤية والحكمة المعهودة لصاحب السمو أمير البلاد على مبادرته السامية وتفضله الكريم بالعفو عن بعض أبناء الكويت ممن صدرت عليهم أحكام قضائية بعد أن رفع لسموه التقرير الأول من اللجنة المكلفة من كل من رئيس مجلس الأمة وسمو رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء لوضع ضوابط وشروط العفو ونزولاً لرغبة ما يقارب أربعين عضواً من أعضاء مجلس الأمة من خلال مناشدتهم لصاحب السمو بالتفضل بالعفو واستجابة منهم لرغبة صاحب السمو بحل جميع المشاكل العالقة وتحقيق الاستقرار السياسي والتعاون بين كل الأطراف لفتح صفحة جديدة. وجدد مجلس الوزراء شكره وتقديره لأعضاء لجنة وضع ضوابط وشروط العفو وكذلك أعضاء مجلس الأمة الذين رفعوا لمقام صاحب السمو الأمير التماساً بطلب العفو إذ يؤكد مجلس الوزراء بأن الحوار والنهج الذي انتهجه غالبية أعضاء مجلس الأمة من خلال تقديم الحوار على الجدال والتفاهم على الخلاف هو السبيل الأمثل والطريق الأقوم في العمل السياسي الذي يحقق الإنجازات والتنمية وتطلعات أبناء الكويت الأوفياء.

