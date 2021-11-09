مجلس الوزراء: محاولة اغتيال الكاظمي تستهدف وحدة العراق وإنجازاته

وطن النهار

أعرب مجلس الوزراء عن ادانته واستنكاره الشديدين لمحاولة الاغتيال الآثمة التي تعرض لها دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي السيد مصطفى الكاظمي أخيراً، مؤكدا أن مثل هذا العمل الارهابي لا يستهدف الكاظمي فقط وانما ما تحقق للعراق وشعبه الشقيق من وحدة وانجازات على الأصعدة كافة، كما أكد المجلس قناعته بوعي الاشقاء في العراق لتفويت الفرصة على من أراد بوطنهم ووحدتهم السوء كما شدد على وقوف الكويت الى جانب العراق وتضامنها وتأييدها لجميع الاجراءات التي يتخذها للحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته. كما أعرب المجلس عن ادانته واستنكاره للهجوم الارهابي الذي استهدف المستشفى العسكري في العاصمة الأفغانية كابول وأدى الى مقتل واصابة العشرات، مؤكدا موقف الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والارهاب بجميع أشكاله وصوره، معربا عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا متمنيا للمصابين بالشفاء العاجل.

