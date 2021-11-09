«الحركة التقدمية»: العفو بوابة الانفراج الشامل

وطن النهار

بمناسبة اعتماد المراسيم الأميرية بالعفو عن بقية مدد عقوبة الحبس لعدد من المواطنين المحكومين في قضايا الرأي والتجمعات والقضايا السياسية هنأت الحركة التقدمية الكويتية المشمولين بالعفو العائدين وأهاليهم. مع التثمين الايجابي لكل الجهود المبذولة في سبيل تحقيق العفو.

وأملت الحركة بأن يكون هذا العفو جزءاً من توجه شامل لتحقيق الانفراج السياسي، وذلك بالترافق مع اطلاق الحريات العامة والغاء القوانين والاجراءات المقيدة لها، وضمنها قانون حرمان المسيئ وقرار سحب جنسية المواطن أحمد الجبر وعائلته، وتمكين مجلس الأمة من ممارسة صلاحياته الدستورية في الرقابة والتشريع، والغاء أي تحصين لأي مسؤول حكومي تجاه المساءلة الدستورية. وإصلاح النظام الانتخابي.

ومن جانب آخر وبعد استقالة الحكومة دعت الحركة الى عدم الاكتفاء بتغيير الوجوه والحقائب الوزارية في التشكيلة الحكومية المقبلة، التي طالما سبق أن تبدلت من دون طائل. بل لابد من تغيير في النهج المتبع لادارة الدولة وذلك بالتخلي عن نهج التضييق على الحريات والانفراد بالقرار، والابتعاد عن نهج الانحياز الطبقي لصالح قلة من كبار الراسماليين الطفيليين، والتوجه نحو تحقيق الاصلاحات السياسية الديموقراطية المنشودة، وتحقيق اصلاح اقتصادي عادل اجتماعياً. ووضع حل انساني عادل ونهائى لقضية الكويتيين البدون والغاء جميع اشكال التمييز ضد المرأة، وحل المشكلات المزمنة المتصلة بالسكن والعمل والغلاء والمقترضين المعسرين.

هذا وسيتحدث الأمين العام للحركة التقدمية الكويتية د. حمد الأنصاري في ندوة سياسية شاملة مساء اليوم الثلاثاء حول تغيرات المشهد السياسي الكويتي واتجاهات تطوره.

