«النفع العام»: إبعاد المرأة عن سوق العمل تحفيز على البطالة

وطن النهار

أعرب عدد من الجمعيات والروابط عن استيائهم من قرار لجنة المرأة في مجلس الأمة القاضي بتخصيص راتب شهري للمرأة التي لا تعمل ولديها أولاد ومتفرغة لرعايتهم وقالوا ان هذا القرار طالما تم رفضه وأطلقنا عليه مسمى «خلك في البيت».

وزادوا في بيان وقعته 4 جمعيات: نرفض رفضاً قاطعاً مثل هذه القرارات التي تحاول إقصاء المرأة وإبعادها عن سوق العمل ومراكز صنع القرار وحرمانها من أداء واجبها تجاه مجتمعها ووطنها بينما هي شريك أساسي في التنمية وقد كفل لها الدستور المساواة والعدالة، ونصت المادة 26 من الدستور على أن «الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة».

واضافوا: إن هذا الاقتراح وإن تبين ظاهريا أنه في صالح المرأة إنما هو في حقيقته تهميش لها وإبعادها عن العمل ومراكز صنع القرار ومخالف لتوجه الدولة وأهدافها للتنمية الاقتصادية وخاصة الهدف الخامس منه ويهدر المعايير والمؤشرات الدولية التي تسعى الدولة لتبنيها والالتزام بها لما لها من أثر مباشر في زيادة الاقتصاد وتمكين المرأة ودخولها لسوق العمل.

واستطردوا قائلين انه يعد تحفيزاً على البطالة وإهدار لمقدرات الوطن وعبء إضافياً على ميزانية الدولة في ظل ظروف عجز الميزانية، علماً بأن الدولة تقدم المساعدة للنساء المحتاجات من الأرامل والمطلقات وكبيرات في السن ‏وفقا للشروط والضوابط والحاجة الفعلية.

وجاء في ختام البيان: إننا نثق بأن هناك قضايا اجتماعية كثيرة تخص المرأة أكثر أهمية وإلحاحًا قد تم إغفالها من قبل اللجنة المذكورة، مثل قوانين الرعاية السكنية والقبول في الجامعات وغيرها والتي تميز بين الذكور والإناث‏ وكثير من القضايا المتعلقة بحقوق المرأة المدنية الملحة التي تؤمن الاستقرار والطمأنينة لها ولأسرتها.

يذكر ان موقعي البيان هم: الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، جمعية سوروبتمست الكويتية لتنمية المجتمع، جمعية المحامين الكويتية والرابطة الوطنية للأمن الأسري «رواسي».

