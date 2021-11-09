جلسة البلدي.. «طارت»

وطن النهار

رفعت جلسة المجلس البلدي يوم امس برئاسة اسامة العتيبي لعدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة لغياب 9 اعضاء وحضور 7 مع الرئيس ونائبه عبدالله المحري والاعضاء د. حسن كمال ومشعل الحمضان وأحمد هديان والمهندس عبدالسلام الرندي، والمهندسة مها البغلي، وكان المفترض ان تناقش الجلسة عددا من المواضيع من اهمها ضوابط وقواعد تسمية المدن والضواحي والمناطق والشوارع وصندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مدينة الصبية، ورسوم المخيمات الربيعية حيث ان الموسم الربيعي سينطلق يوم 15 نوفمبر الحالي، علاوة على مشاريع مهمة.

وقال نائب رئيس المجلس عبدالله المحري: ان عدم اكتمال النصاب للجلسة العادية للمجلس البلدي عطل اقرار مشروع الصبية للصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتخصيص مليون متر مربع وهو موضوع يهم شريحة كبيرة من الشباب، وكنا نتمنى اليوم (أمس) ان نبارك للشباب بالمصادقة على هذا المشروع لكن للاسف لم يحدث.

وأكد المحري التزام البلدي امام مجلس الوزراء بان يرى مشروع الصبية النور في 1 ديسمبر المقبل، والتعطيل الذي حدث سيؤدي الى عدم اتمام المشروع في المدة الزمنية المحددة له.

غياب مقصود

بدوره اكد عضو المجلس مشعل الحمضان ان عدم حضور بعض الأعضاء بقصد ادى الى تعطيل اعمال المجلس ومشاريعه.

وقال ان هناك مشاريع مهمة منها «صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة» والذي من المفترض ان يبدأ العمل فيه في ديسمبر الحالي، وبالتالي لن يرى النور في الموعد المحدد له.

وبين ان هذا النهج امتد الى لجان المجلس والتي عطلت بشكل تام كلجنة المشاريع الصغيرة التي لم تجتمع منذ تشكيلها البتة.

أسف واستقالة

من جهتها قالت العضو مها البغلي للأسف لم تعقد جلسة المجلس البلدي لعدم اكتمال النصاب فقط حضر 7 اعضاء من اصل 16 عضوا، وهو امر مؤسف تماماً لان جدول جلسة اليوم كان حافلاً بعدد كبير من المواضيع والمشاريع المهمة، التي كنا نأمل في اقرارها في جلسة اليوم (أمس)، من اهمها مشروع الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في بر الصبية الذي كان من المفترض اقراره ليبدأ العمل على انجازه بداية شهل ديسمبر المقبل، لاتاحة الفرصة للجميع بالاستمتاع ببر الصبية في هذا الموسم.

وأكدت البغلي انها تقدمت باستقالتها مع العضو د. حسن كمال من لجنة شؤون البيئة لعدم انعقادها ولامرة منذ انشائها في شهر يوليو سنة 2020، اكثر من سنة لم يتم عقد اي اجتماع للجنة ويؤسفني اضطراري للاستقالة منها.

وتأمل في نهاية المجلس الحالي ان يلتزم الاعضاء ويتحركوا نحو انجاز اعماله، لكن لاسباب اجهلها، المجلس يتعطل بكل لجانه وأجهزته والمشاريع الموكل بها وهو شيء جداً مؤسف.

رسوم المخيمات

من جانبه، قال العضو احمد هديان العنزي ان جلسة البلدي الغيت بسبب عدم اكتمال النصاب وكان من المواضيع المهمة المطروحة على جدول اعماله تخفيض رسوم المخيمات الربيعية، ولا اعلم حقيقة الآثار المترتبة على التعطيل لهذا الامر خصوصاً ان موسم المخيمات من المقرر انطلاقه 15 الحالي.

بدوره، قال العضو المهندس عبدالسلام الرندي ان عدم حضور بعض الاعضاء عطل اقرار المشاريع الحيوية والمهمة والطموحة، ومشاريع تتبع وزارات الدولة منها «الكهرباء» و«الاوقاف» وكذلك الهيئات مثل هيئة الصناعة، الغريب ان المجلس بدأ اجتماعاته بضعف ملحوظ في اداء اللجان والحضور المرتبط بها تنازلي بكل اسف وليس تصاعديا لانهاء الكثير من المشاريع المتأخرة بسبب جائحة «كورونا». وطالب الرندي اعضاء البلدي الشعور بالمسؤولية والالتزام بالجلسات لاقرار المشاريع الحيوية والمهمة للوطن.

