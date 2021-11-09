loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

العنزي: «الفرص الوظيفية» استقطب الكوادر الوطنية

إبراهيم بسيوني
مقالات أخرى للكاتب
الثلاثاء 09 نوفمبر 2021

أكدت مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب سهام العنزي أن الهيئة حريصة على دعم طلبتها من الخريجين وتعزيز العلاقة بينهم وبين سوق العمل، فالعلاقات الوطيدة التي تربط الهيئة مع الكثير من مؤسسات الدولة المختلفة أسهمت في تنمية وتطوير واستحداث الكثير من التخصصات ورفع مستوى التحصيل العلمي لطلبتها لتواكب احتياجات تلك المؤسسات وتحقق رؤية الدولة المستقبلية في مجال التعليم والتدريب، وعليه ارتأت الهيئة ممثلة بقطاع التخطيط التنمية إدارة متابعة الخريجين إلى تنظيم معرض الفرص الوظيفية الدراسية سنويا والذي أثبت خلال السنوات الثلاث الأخيرة من تنظيمه نجاحه في استقطاب الكثير من الكوادر الوطنية من خريجي كليات ومعاهد الهيئة. وأوضحت العنزي أن المعرض الرابع للفرص الوظيفية والدراسية هذا العام سيكون استكمالا للنجاحات السابقة بوجود عدد من المشاركات الفعالة من مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة والأهلية، مضيفة أن هذا العام سيكون المعرض افتراضيا الكترونيا يبث عبر موقع الهيئة الرسمي بعد انطلاق حفل تدشينه والذي سيكون برعاية وزير التربية رئيس مجلس إدارة الهيئة د. علي فهد المضف الذي كان داعما لكل ما يسهم في تنمية وتعزيز مكانة مخرجات الهيئة في سوق العمل.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

أسماء المقبولين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة