العنزي: «الفرص الوظيفية» استقطب الكوادر الوطنية

وطن النهار

أكدت مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب سهام العنزي أن الهيئة حريصة على دعم طلبتها من الخريجين وتعزيز العلاقة بينهم وبين سوق العمل، فالعلاقات الوطيدة التي تربط الهيئة مع الكثير من مؤسسات الدولة المختلفة أسهمت في تنمية وتطوير واستحداث الكثير من التخصصات ورفع مستوى التحصيل العلمي لطلبتها لتواكب احتياجات تلك المؤسسات وتحقق رؤية الدولة المستقبلية في مجال التعليم والتدريب، وعليه ارتأت الهيئة ممثلة بقطاع التخطيط التنمية إدارة متابعة الخريجين إلى تنظيم معرض الفرص الوظيفية الدراسية سنويا والذي أثبت خلال السنوات الثلاث الأخيرة من تنظيمه نجاحه في استقطاب الكثير من الكوادر الوطنية من خريجي كليات ومعاهد الهيئة. وأوضحت العنزي أن المعرض الرابع للفرص الوظيفية والدراسية هذا العام سيكون استكمالا للنجاحات السابقة بوجود عدد من المشاركات الفعالة من مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة والأهلية، مضيفة أن هذا العام سيكون المعرض افتراضيا الكترونيا يبث عبر موقع الهيئة الرسمي بعد انطلاق حفل تدشينه والذي سيكون برعاية وزير التربية رئيس مجلس إدارة الهيئة د. علي فهد المضف الذي كان داعما لكل ما يسهم في تنمية وتعزيز مكانة مخرجات الهيئة في سوق العمل.