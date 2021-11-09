«الإعلام»: إطلاق جائزة التميز للإعلام والنشر الإلكتروني

وطن النهار

أعلنت وزارة الاعلام اطلاق جائرة التميز للاعلام والنشر الإلكتروني التي تتعلق بنشر وبث المواد أو النماذج أو الخدمات الإعلامية ذات المحتوى الإلكتروني في الصحف الإلكترونية والمواقع الإعلامية الإلكترونية ويتم إنتاجها ونشرها والنفاذ إليها من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو أي شبكة اتصالات أخرى. وقال وكيل الوزارة بالانابة فيصل المتلقم في تصريح صحافي ان اطلاق الجائزة يأتي بتوجيهات من وزير الاعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري وذلك لدعم وتشجيع العاملين في هذا الحقل الاعلامي المهم ولجعل عملهم اكثر جودة وتميزا وابداعا. واوضح المتلقم ان مجالات الجائزة هي التفاعل المجتمعي والتصميم البصري والمحتوى والمسؤولية الاجتماعية اضافة الى صناعة المحتوى معتبرا ان الجائزة ستعمل على الارتقاء في مضمون ومحتوى الوسائل الإعلامية والنشر الإلكترونية. واضاف ان الجائزة تهدف ايضا لتطوير وتحسين عمل وسائل النشر الإلكترونية اضافة الى تعزيز مجموعة من القيم العليا كالمواطنة والانتماء والشفافية والحرية والمسؤولية المهنية الاجتماعية والتنافس الإيجابي واحترام التنوع الثقافي والتكافؤ والتركيز على أهمية النشر الإلكتروني كأحد وسائل التواصل الحديثة.