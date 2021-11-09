حبس مواطن سنة لشروعه في قتل زوجته

وطن النهار

قضت محكمة الجنايات بحبس مواطن سنة مع الشغل والنفاذ لاتهامه بالشروع بقتل زوجته بعد مطاردته لها بسيارته واصطدامه بها محاولا ازهاق روحها لوجود خلافات بينهما. وكانت المواطنة «الزوجة» قد قامت بتقديم شكوى الى النيابة العامة عبر المحامي جراح هادي العنزي الذي اتهم الزوج بالشروع في قتل موكلته واعداده العدة لازهاق روحها بسبب خلاف بينهما، وعليه فقد اسندت النيابة العامة للمتهم تهمة الشروع في القتل والتهديد واتلاف مركبة المجني عليها. وأمام المحكمة حضر المحامي جراح العنزي وطالب بتوقيع اقصى العقوبة على المتهم وذلك تأسيسا على توافر اركان الجرائم المسندة المتهم. واوضح المحامي العنزي ان اتحاد الافعال السالفة مع بعضها يؤكد اصرار المتهم على ارتكاب جرم القتل وايذاء حياة موكلته، وايضا توافر القصد الجنائي للمتهم وقصده ازهاق روح زوجته.