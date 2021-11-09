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.. وإصابة شخصين بـ«حريق فندق المهبولة»

مشعل عبدالله
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الثلاثاء 09 نوفمبر 2021

أصيب شخصان بجروح متفرقة بعدما قفزا من الدور الثاني بأحد الفنادق في منطقة المهبولة جراء اندلاع حريق في الفندق، وتم نقل المصابين الى المستشفى من قبل الطوارئ الطبية، فيما قام رجال الاطفاء باخلاء الفندق من النزلاء وتم اخماد الحريق وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحريق. وذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام بقوة الاطفاء العام عن تعرض شخصين لاصابات متفرقة وذلك بعد قفزهما من الدور الثاني عندما نشب حريق بأحد الفنادق الكائنة في منطقة المهبولة، وأوضحت الادارة بأن غرفة العمليات وجهت فرق الاطفاء من مراكز المنقف والفحيحيل وباشرت في اخلاء الفندق من النزلاء ونجحت في السيطرة على الحادث.


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