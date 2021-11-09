.. وإصابة شخصين بـ«حريق فندق المهبولة»

وطن النهار

أصيب شخصان بجروح متفرقة بعدما قفزا من الدور الثاني بأحد الفنادق في منطقة المهبولة جراء اندلاع حريق في الفندق، وتم نقل المصابين الى المستشفى من قبل الطوارئ الطبية، فيما قام رجال الاطفاء باخلاء الفندق من النزلاء وتم اخماد الحريق وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحريق. وذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام بقوة الاطفاء العام عن تعرض شخصين لاصابات متفرقة وذلك بعد قفزهما من الدور الثاني عندما نشب حريق بأحد الفنادق الكائنة في منطقة المهبولة، وأوضحت الادارة بأن غرفة العمليات وجهت فرق الاطفاء من مراكز المنقف والفحيحيل وباشرت في اخلاء الفندق من النزلاء ونجحت في السيطرة على الحادث.