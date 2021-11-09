«الشؤون»: 637 محتضناً تحت مظلة الحضانة العائلية و556 أسرة حاضنة

وطن النهار

كشف مدير ادارة الحضانة العائلية في وزارة الشؤون الاجتماعية د. خالد العجمي عن وجود 637 محتضنا تحت مظلة الحضانة العائلية بينهم 277 من الذكور و360 من الاناث، مؤكدا مد يد العون لجميع الاسر الكويتية الراغبة في الاحتضان وفقا للشروط والضوابط المعمول بها من قبل ادارة الحضانة العائلية.

وقال العجمي في تصريح صحافي بمناسبة اليوم العالمي للاحتضان الذي يوافق التاسع من نوفمبر في كل عام ان «الشريعة الاسلامية هي المصدر الاساسي الذي استسقى منها الدستور الكويتي جميع مواده التي حرص على توفير شتى سبل الرعاية للايتام وفق سياسة ورؤية القيادة السياسية التي اولت هذه الفئة بالغ الاهتمام فما كانت النتيجة سوى اعتلاء الكويت قمة الدول المتميزة في مجال رعاية الايتام».

وحول مشروع الاحتضان في ادارة الحضانة العائلية اكد العجمي حرص الادارة على تشجيع الاسر الكويتية الراغبة في الاحتضان لتتولى رعاية الايتام ودمجهم مع الاسر المستقرة ومتابعتهم بصفة دورية لضمان ديمومة البيئة الاسرية المناسبة وتنشئتهم بما يضمن استقرارهم الاجتماعي والنفسي. واضاف «لدينا 637 محتضنا و556 اسرة حاضنة تخضع لمتابعة فريق متكامل من الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين المكلفين من قبل الادارة لتقييم اداء الاسر والتزامها بجميع الضوابط ومدى تقبل واندماج الابناء المحتضنين واستقرارهم النفسي والاجتماعي». وعن عدد الاسر الراغبة في الاحتضان خلال عام 2021 كشف العجمي عن وجود قائمة طويلة من طلبات الاحتضان تخضع لدراسة كاملة قبل البت بالموافقة او الرفض حيث تصل عدد الطلبات الجديدة خلال عام 2021 الى 17 طلبا بينما وصل عدد الاسر المدرجة بقائمة الانتظار الى 20 أسرة فيما وصل عدد الايتام المحتضنين بالعام الحالي الى 12 يتيما. وفيما يخص شروط تقديم طلبات الحضانة اوضح العجمي، ان هناك العديد من الشروط لتقديم طلب الحضانة من بينها ان يكون المتقدمين زوجين كويتيين ذوي مستوى مادي جيد وليس بهما اي أمراض معدية او عقلية، مع صور للبطاقات المدنية والجنسية واحضار تقرير طبي في حالة عدم الانجاب وشهادة حسن سير وسلوك.

