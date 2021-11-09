محافظ الأحمدي: المشاركة المجتمعية تنهض بمشروعات التنمية

وطن النهار

جدد محافظ الاحمدي الشيخ فواز الخالد التأكيد على استمرار التعاون المثمر والتنسيق الدائم مع جهات الدولة المختلفة سواء الرسمية او الاهلية لخدمة المجتمع، وذلك انطلاقا من الايمان بأهمية المشاركة المجتمعية ضمن مشروع محافظة الاحمدي التنموي «محافظتي أجمل».

جاء ذلك خلال لقائه معاون الشؤون المالية والادارية بالحرس الوطني ورئيس جمعية الحرس الوطني اللواء رياض الطواري، والعقيد فهد دودان والنقيب احمد نجم، في ديوان عام محافظة الاحمدي أمس، حيث تم بحث سبل التعاون المجتمعي بين محافظة الاحمدي وجمعية الحرس الوطني في عدد من الانشطة والفعاليات التي تهدف الى خدمة المواطنين والمقيمين في مناطق محافظة الاحمدي المختلفة.

