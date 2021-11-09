«القوى العاملة»: شهادة دولية تمكن الباحث عن عمل من إيجاد الوظيفة الملائمة

وطن النهار

اكدت الهيئة العامة للقوى العاملة، أهمية رفع كفاءة المواطنين في سوق العمل، مبينة انها عملت على تدريب وتأهيل الطلبة والخريجين الباحثين عن عمل والعاملين في القطاع الخاص بما يسهم في صقل مهاراتهم والعمل على تهيئتهم للاندماج في الميادين الوظيفية.

وذكرت ان الهيئة ممثلة بإدارة تنمية العمالة الوطنية قامت بخطواتها الأولى نحو تنمية مهارات الأفراد من خلال دعمهم في برامج تدريبية مكثفة تتيح للطلبة التعرف على طبيعة العمل في القطاع الخاص، لينال المتدرب شهادة تضاف لسيرته الذاتية ما يفيده في فرص عمله في القطاع الخاص عند تخرجه.

وأفادت انه سيعاد تبني الشخص خلال تدريبيه في المشاريع التأهيلية التخصصية ليحصل على شهادة معتمدة دوليا تمكنه من ايجاد الوظيفة الملائمة له حسب تخصصه ومتطلبات سوق العمل.

