الربيع: تأهيل المرأة لسوق العمل في «الخاص»

وطن النهار

أعلنت الهيئة العامة للشباب عن تخرج 88 مهندسة كويتية ضمن البرنامج التدريبي (مهندسات الكويت) النسخة الرابعة بعد اجتيازهن البرنامج التدريبي بالتعاون مع شركة (ليماك) التركية.

وأعرب مدير عام الهيئة الدكتور مشعل الربيع في كلمة القاها خلال حفل التخرج عن سعادته باجتياز المهندسات البرنامج التدريبي الذي يمكن ‏المرأة ويفعل دورها ويؤهلها بشكل احترافي ومهني لسوق العمل في القطاع الخاص. وقال الربيع ان البرنامج عمل على صقل المهارات القيادية والإدارية للمشاركات في مجال الهندسة لمساعدتهن على النجاح في وظائفهن المستقبلية، مبينا ان البرنامج يعد من ثمرات تعاون الهيئة مع (ليماك) وبإشراف عضو هيئة التدريس بجامعة الكويت مديرة البرنامج الدكتورة أماني بوقماز. واضاف ان البرنامج يقام في اطار مشروع (صناع العمل) المدرج ضمن خطة الدولة الانمائية (2021 -2025) اذ يعمل على اعداد برامج متكاملة للشباب ضمن مشاريع السياسة الوطنية للشباب التي أقرها مجلس الوزراء والمكلف بتنفيذها الهيئة العامة للشباب.

ومن جانبه ثمن مدير شركة (ليماك) كاييهان باجداتلي في كلمة مماثلة مشاركة المهندسات الكويتيات العمل في الشركة التركية ومساهمتهن الفعالة والمباشرة بصناعة مستقبل أفضل في دولتهن الكويت وذلك من خلال عملية البناء والهندسة لمطار الكويت الجديد.

وقال باجداتلي ان البرنامج التدريبي هدف لصقل خبرات المهندسات واكسابهن مهارات رافدة لتخصصاتهن الهندسية والتي من شأنها الرقي في مخرجاتهن سواء بالعمل في الشركة التركية (ليماك) أو في افادة جهة عملهن الجديدة بما اكتسبنه.

وبين ان هذه الشراكة مع برنامج صناع العمل تحت مظلة الهيئة أحد أهم برامج المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها الشركة داعيا المشاركات للاستمرار في صقل مهاراتهن واكتساب الجديد منها «ليصبحن كما تعتبرهن الكويت الاستثمار الحقيقي لمستقبلهن».

