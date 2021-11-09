شواطئ الكويت... لوحة البَشر والبَحر

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تشهد شواطئ البلاد في مثل هذه الأيام من السنة عودة كثيفة لمجموعات هواة صيد الأسماك والحداقة مع اعتدال الطقس والأجواء الجميلة لممارسة هوايتهم المفضلة وحصد حصيلة وفيرة من خيرات البحر. كما يبدو في الصورة التي نشرتها وكالة كونا. ويمتد تأثير هذه الاجواء عميقا اذ يقوم أصحاب الطراريد والمراكب البحرية بممارسة هذه الهواية في عرض البحر بواسطة الخيط والميدار والتجمع بأعداد كبيرة لاسيما عصر كل يوم خميس مع بداية عطلة نهاية الأسبوع في جون الكويت في مشهد رائع أشبه بلوحة فنية طبيعية يرسمها الصيادون على سطح الماء وعلى امتداد البصر كونا.