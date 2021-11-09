«غروب الأحيمر» تبدأ غداً.. وتجلب معها الرياح وعدم الاستقرار الجوي

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قال الفلكي الكويتي عادل السعدون إن فترة غيوب الأحيمر (تسمى كذلك خفوق أو غروب الأحيمر) تبدأ غدا وتستمر 45 يوما ويظهر هذا النجم في 25 ديسمبر كل عام.

وأوضح السعدون في تصريح لـ «كونا»، أمس، أن من سمات تلك الفترة كثرة الأعاصير وهبوب الرياح الشديدة وعدم الاستقرار الجوي بمنطقة الخليج العربي وشبه الجزيرة العربية وبحر العرب والجزء الشمالي من المحيط الهندي والتي تعصف بالبحر وتغرق السفن، مشيرا إلى أنه في الماضي كان نواخذة السفن الشراعية يحسبون لهذا النجم حسابا وخصوصا سفن السفر التي تعبر الخليج العربي إلى الهند وافريقيا وخليج عمان نظرا إلى المخاطر التي يتعرضون لها في طريقهم ولديهم مقولة تقول «الأحيمر ضرب ضربته» كتعبير عن قوة الرياح والتي عادة تشتد بالمساء. وذكر أن هذه الفترة تعتبر فترة انتقال بين فصلي الخريف والشتاء حيث تبدأ خلال فترة «غروب الأحيمر» فترة مربعانية الشتاء في 7 ديسمبر وبحساب أهل البحر في تقويم الدرور للسنة النيروزية فإن ضربة الأحيمر تكون في در المئة الأولى وتنتهي هذه الفترة بنهاية در الأربعين الثانية.

وبين السعدون أن «الأحيمر» هو نجم قلب العقرب وهو ألمع نجم في برج العقرب وسمي الأحيمر لأن لونه يبدو أحمر وهو نير متغير اللمعان ويتراوح لمعانه بين +0.6 و+1.6 وترتيبه 16 بين ألمع نجوم السماء وهو ألمع من الشمس 10 آلاف مرة وهو نجم عملاق يبلغ قطره 950 مليون كم وأكبر من قطر الشمس بـ700 مرة ويبعد عن الأرض 550 سنة ضوئية.

