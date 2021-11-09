«اليشم».. حجر بورما الثمين والمرعب

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يعاني العاملون في استخراج حجر اليشم (الجاد) من تهديدات العسكريين والمعارضين كذلك منذ الانقلاب الذي وقع في بورما اذ يشكل هذا الحجر الثمين مصدرا مهما لثروة الجنرالات. وبورما أكبر منتج لليشم في العالم، وهي تجارة تدر مليارات الدولارات سنويا. ويصل جزء صغير جدا من هذه الثروة المالية غير المتوقعة إلى خزائن الدولة بينما يتم تهريب الجزء الأكبر من الأحجار إلى الصين.

وأغلقت بكين أبوابها مع بورما بسبب الوباء والقتال المتقطع على الحدود ما دفع الأسعار إلى التراجع. وتقوم قوات الأمن في أغلب الأحيان بدوريات في المدينة التي تشهد باستمرار تظاهرات مؤيدة للديموقراطية منذ الانقلاب كما يتعرض التجار للتهديد من قبل معارضي المجموعة العسكرية الذين يتهمونهم بالقيام بأعمال تجارية مربحة جدا للنظام العسكري. (أ. ف. ب)

