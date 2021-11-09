الكاظمي: نعرف مرتكبي محاولة اغتيالي.. وسنكشفهم

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بغداد- الوكالات: وصف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي محاولة اغتياله، التي وقعت فجر الأحد بهجوم على مقر اقامته بطائرتين بدون طيار مفخختين بـ«العمل الجبان»، متوعدا بملاحقة مرتكبيه وكشفهم. وقال الكاظمي في جلسة استثنائية لمجلس الوزراء «تعرض منزلي لاعتداء عبر استهدافه بطائرات مسيرة وجهت اليه بشكل مباشر، وهذا العمل الجبان لا يليق بالشجعان، ولا يعبر عن ارادة العراقيين» بحسب بيان صادر عن مكتبه نقلته وكالة الأنباء العراقية.

وأضاف الكاظمي «منعنا انزلاق العراق في حرب اقليمية، وتمكنا من العبور بالبلد الى بر الأمان هناك من يحاول ان يعبث بأمن العراق ويريدها دولة عصابات، ونحن نريد بناء دولة». وتوعد الكاظمي بمحاسبة المسؤولين قائلا «سنلاحق الذين ارتكبوا الجريمة، نعرفهم جيداً وسنكشفهم».

وقال الكاظمي «جئنا لخدمة ابناء شعبنا، وهناك من يريد ان يختطف العراق، لكننا لن نسمح له بأن ينال من العراق، فالعراق اكبر من اي محاولات لتقزيمه، وكذلك لن يكون عرضة لمغامرات طائشة؛ لأنه يمتلك شعبا واعيا وارثا حضاريا عميقا».ووجه الكاظمي الشكر الى قادة وزعماء المنطقة والعالم الذين اتصلوا به او اصدروا مواقف تضامن مع الدولة العراقية كما وجه الشكر الى القوى السياسية العراقية التي «عبرت عن دعمها لمفهوم الدولة ازاء اللا دولة» بحسب البيان.

من جهته كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول ان الجهود الاستخباراتية في التحقيقات حول استهداف منزل الكاظمي، تمكنت من تحديد موقع اطلاق الطائرات والمسار الذي اتخذته. ونفى رسول ان يكون تنظيم «داعش» وراء عملية استهداف الكاظمي وأضاف ان «استهداف اعلى سلطة تنفيذية واستهداف قائد القوات المسلحة هو استهداف لهيبة العراق» وقال «ما حصل وجّه رسالة ان العراق يمكن ان يذهب للهاوية».

وقال في مقابلة مع قناة العراقية الاخبارية «هذه العملية تمت من خلال طائرتين مسيرتين وليس ثلاث طائرات واضاف «التحقيقات الابتدائية الأولية تشير الى انطلاق هذه الطائرات من مناطق شمال شرق بغداد، تبعد هذه المنطقة حوالي 12 كيلومترا». ورفض رسول الكشف عن الموقع المحدد لاطلاق الطائرات، قائلا في رد عن سؤال: «سنترك ذلك الأمر للتحقيقات». وأكد رسول ان الطائرات حلقت على «ارتفاع منخفض»، وأن رادارات الدفاع الجوي لا تكشف الطائرات المحلقة على هذا الارتفاع «كونها ليست طائرات مقاتلة او «درون» متقدم، وانما طائرات صغيرة الحجم». وأضاف انه تم تشكيل خلية للوقوف على التحقيقات الخاصة بالعملية، التي وصفها بـ «الارهابية»، كونها «استهدفت اعلى سلطة في هرم الدولة».

وقال رسول ان السبب وراء عدم انطلاق صافرات الانذار في المنطقة الخضراء هو ان الصافرات مرتبطة بمنظومة «سيرام» المخصصة للدفاع عن السفارة الأميركية في بغداد.

