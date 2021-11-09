بايدن يأمر «الأمن القومي» بمساعدة العراق في التحقيقات

عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: دان الرئيس الأميركي جو بايدن محاولة الاغتيال الفاشلة التى استهدفت رئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي. وقال بايدن، بحسب بيان صادر عن البيت الأبيض، انه يدين بشدة الهجوم الارهابي الذي استهدف منزل رئيس الوزراء العراقي. وأعرب الرئيس الأميركي عن ارتياحه لعدم اصابة الكاظمي بأذى وأثنى على القيادة التي اظهرها في الدعوة الى الهدوء وضبط النفس والحوار لحماية مؤسسات الدولة العراقية وتعزيز الديموقراطية التي يستحقها العراقيون.

وشدد بايدن على وجوب محاسبة مرتكبي هذا الهجوم الارهابي على الدولة العراقية، ودان بـ«أشد العبارات اولئك الذين يستخدمون العنف لتقويض العملية الديموقراطية في العراق». وأعلن انه اصدر تعليمات الى فريق الأمن القومي الخاص به لتقديم كل المساعدة المناسبة لقوات الأمن العراقية اثناء قيامهم بالتحقيق في هذا الهجوم، وتحديد المسؤولين عنه. وأكد بايدن ان الولايات المتحدة «تقف بحزم مع حكومة وشعب العراق خلال سعيهم لدعم سيادة العراق واستقلاله».

من جهتها اعلنت الخارجية الأميركية ان وزير الخارجية، انتوني بلينكن اجرى اتصالا برئيس الوزراء العراقي، وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس ان بلينكن استنكر الهجوم الارهابي وأن الوزير الأميركي «أبدى ارتياحه» لعدم اصابة رئيس الحكومة العراقية بأذى. وأكد بلينكن ان «الهجوم كان ايضا هجوما على سيادة الدولة العراقية واستقرارها». وشدد الوزير الأميركي على ان «الشراكة الأميركية مع الكاظمي «راسخة»، وتعهد بـ «دعم قوات الأمن العراقية في تحقيقها بهذا الهجوم».

الى ذلك دان الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش محاولة اغتيال الكاظمي وطالب بمحاسبة «مرتكبي هذه الجريمة». وحث في بيان جميع الأطراف السياسية في العراق على «الحفاظ على النظام الدستوري وحل الخلافات من خلال حوار سلمي لا يقصي احدا».كما دعا جميع العراقيين الى ممارسة «أقصى درجات ضبط النفس ونبذ كل اشكال العنف وأي محاولات لزعزعة استقرار العراق».

