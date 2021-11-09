مجهولون يضرمون النار في خيام المعتصمين وسط بغداد

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بغداد - الوكالات: اضرم مجهولون النار في عدد من خيام المعتصمين وسط العاصمة العراقية بغداد، بحسب اعلام محلي.ونقل موقع «السومرية نيوز» عن مصدر امني لم يسمه ان النيران اندلعت مساء الأحد في عدد من خيام المعتصمين قرب بوابة جسر المعلق.

ولم يذكر المصدر مزيدا من التفاصيل عن الجهة التي تقف خلف حرق خيام المتظاهرين، الذين ينظمون منذ ايام اعتصامات رفضا لنتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في العاشر من اكتوبر الماضي.وجاء حادث حرق الخيام، بعد ضجة واسعة شهدها العراق على خلفية محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بطائرة مفخخة حاولت استهداف مكان اقامته في المنطقة الخضراء وسط بغداد فجر الأحد.

واندلعت مواجهات الجمعة الماضية بين قوات الأمن ومتظاهرين يحتجون على النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية ما اسفر عن اصابة 125 من بينهم 27 من عناصر الأمن، وفق ما افادت به وزارة الصحة العراقية.

