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مفوضية الانتخابات تنهي عمليات «عد وفرز» الطعون


بغداد - الوكالات: اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، انتهاء عمليات العد والفرز اليدوي لملاحق الطعون، فيما حددت آلية المصادقة على اسماء الفائزين وعقد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد. وقالت المفوضية في بيان لها امس ان «عمليات العد والفرز لملاحق الطعون والتحقق انتهت الأحد» مبينة ان «الطعون سترفع للهيئة القضائية للنظر بها، وربما تعيد الهيئة جزءا من الطعون للاستفسار القانوني او اجراء عملية عد وفرز يدوي اخرى». كذلك، اشار البيان الى ان «الموعد النهائي لعرض النتائج النهائية لا يخضع لموعد محدد وهو مستمر لغاية انتهاء الطعون».
وكانت مفوضية الانتخابات اعلنت في 26 اكتوبر الفائت اتمام جميع الطعون المقدمة ضد نتائج الانتخابات، مبينة ان مجمل الجوانب المتعلقة بدراسة هذه الطعون والتعامل معها تم وفق السياقات القانونية.


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