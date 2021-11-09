التغيّر المناخي.. دمار اقتصادات الدول الفقيرة حتمي

عربيات ودوليات

غلاسكو- الوكالات: كشفت دراسة نشرت أخيراً ان التغير المناخي سيلحق ضررا بالغا بالدول الأفقر في العالم بحلول العام 2100 اذا ارتفعت درجة حرارة العالم بحدود 3 درجات مئوية.

وحذرت الدراسة التي اعدتها منظمة «كرستيان ايد» وصدرت امس عن محادثات «كوب 26» المرتبطة بالمناخ في غلاسكو من ان الدول الخمس والستين الأكثر عرضة لتداعيات التغير المناخي في العالم، ستشهد انخفاضا في اجمالي ناتجها المحلي.

وأوضحت ان هذه الدول ستشهد انخفاضا في الناتج المحلي الاجمالي بمعدل 20 في المئة بحلول العام 2050، و64 في المئة بحلول 2100 اذا ارتفعت درجة حرارة العالم بـ2.9 درجة مئوية. وجاء في الدراسة انه حتى وان تم الحد من ارتفاع درجات الحرارة في العالم لتبقى عند 1.5 درجة مئوية اي الهدف الأكثر طموحا ضمن اتفاقية باريس للمناخ، فان اجمالي الناتج الداخلي لهذه الدول سيتراجع بنسبة 13 في المئة بحلول 2050 و33 في المئة بحلول نهاية القرن الحالي.

والجدير بالذكر ان معدل حرارة سطح الأرض ارتفع، حتى الآن، بحدود 1.1 درجة مئوية، مقارنة بأواخر القرن التاسع عشر. وأشارت الدراسة، التي لا تأخذ في الاعتبار اجراءات التأقلم التي بامكانها تخفيف بعض الأضرار الى ان اكثر من ثلث دول العالم تحتاج الى المساعدة بشكل عاجل لتتمكن من تعزيز قدرة اقتصاداتها على الصمود وتحمل موجات الحر والجفاف والفيضانات والعواصف التي فاقمها «الاحترار العالمي» الشديد والمميت.

وقالت مارينا اندريفيتش من جامعة «هومبولت» في برلين، والتي لعبت دورا اساسيا في صياغة التقرير ان «قدرة الدول الواقعة في جنوب الكرة الأرضية على التنمية بشكل مستدام معرّضة للخطر الشديد.. تعد الخيارات في السياسات التي نقوم بها الآن مفصلية لمنع وقوع مزيد من الأضرار». وتقع 8 دول من الدول العشر الأكثر تضررا في القارة السمراء، بينما تقع اثنتان في اميركا اللاتينية.

وتواجه الدول العشر جميعها اضرارا في اجمالي ناتجها الداخلي تتجاوز نسبتها 70 في المئة بحلول العام 2100 في ظل الاتجاه الحالي للسياسات المناخية، و40 في المئة في حال تم حصر الاحترار العالمي بـ1.5 درجة مئوية. وقال مدير مركز ابحاث المناخ والطاقة «باور شيفت افريقيا» في نيروبي محمد اداو «كانت افريقيا من الجهات الأقل تأثيرا على التغير المناخي الا ان هذا التقرير يكشف بأنها ستواجه اشد العواقب. انه امر غير منصف على الاطلاق». وتعد الدول الجزرية الصغيرة على وجه الخصوص اكثر عرضة لخطر للعواصف التي قد تزداد سوءا مع ارتفاع منسوب البحار.

