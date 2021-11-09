45 مليون شخص يواجهون خطر المجاعة

عربيات ودوليات

جنيف- الوكالات: حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة امس من ان عدد الأشخاص الذين يواجهون خطر المجاعة في العالم ارتفع الى 45 مليونا. وأفاد البرنامج في بيان «سجل شهر نوفمبر الحالي ارتفاعا في عدد الأشخاص الذين يواجهون خطر المجاعة في 43 دولة ليصل الى 45 مليونا مقارنة بـ 42 مليونا في وقت سابق من العام الحالي و27 مليونا عام 2019». وقال المدير التنفيذي للبرنامج الأممي ديفيد بيسلي «هناك اكثر من 45 مليون شخص على شفا المجاعة في وقت تتعرض فيه تدفقات التمويل التقليدية لضغوط». وأضاف «نحتاج الى 7 مليارات دولار حتى نتجنب خطر المجاعة على مستوى العالم ومع ارتفاع كلفة المساعدات الانسانية سنحتاج الى مزيد من الأموال للوصول الى المعرضين للخطر في جميع انحاء العالم». وحذر بيسلي من ان «مستوى انعدام الأمن الغذائي في سورية بلغ اعلى مستوى منذ بدء الصراع» عام 2011؛ مشيراً ان «هناك حوالي 12.4 مليون شخص في سورية لا يعرفون من اين ستأتي وجباتهم الغذائية». وأضاف «أكثر من نصف سكان اليمن (16.2 مليونا) يواجهون خطر الجوع الحاد، ويحتاج برنامج الأغذية العالمي الى 802 ملايين دولار للحفاظ على مستوى المساعدات التي يقدمها خلال الستة اشهر المقبلة».

