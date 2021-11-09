قراصنة أجانب تسللوا إلى شركات متعاقدة مع «البنتاغون»

عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: كشفت قناة «سي ان ان» الأميركية ان قراصنة الكترونيين تسللوا الى 9 منظمات مختصة في قطاعات الدفاع والطاقة والصحة والتكنولوجيا والتعليم، احداها في الولايات المتحدة وفق ما توصلت اليه نتائج تحريات شركة الأمن السيبراني «بالو التو نيتوركز» وأضافت القناة ان وكالة الأمن القومي الأميركي تترصد، بمعية باحثين في الأمن السيبراني، الجهود التي يبذلها قراصنة غير معروفين بغرض سرقة بيانات من شركات اميركية متعاقدة مع وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون»، فضلا عن اهداف اخرى حساسة. وذكر المصدر نفسه ان الأجهزة الأمنية، سواء في عهد الادارة الأميركية السابقة او الحالية، عمدت الى الكشف عن مثل هذا التجسس السيبراني قبل ان يلحق اضرارا بالغة، مضيفا ان الهدف من اطلاع الجمهور على مثل هذه المعلومات هو تحذير باقي الشركات التي قد تُستهدف بالقرصنة، وأيضا لحرمان القراصنة من ادواتهم المعتمدة في الاختراق.