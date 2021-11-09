الحكومة المصرية تقنن أوضاع 63 كنيسة

عربيات ودوليات

وافقت الحكومة المصرية أمس على تقنين اوضاع 63 كنيسة ومبنى تابعاً، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق اوضاعها منذ بدء عمل اللجنة 2021 كنيسة ومبنى تابعاً. وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ضرورة الالتزام بقيام الكنائس والمباني الخدمية، التي تمت الموافقة على تقنين اوضاعها، بسرعة استيفاء اشتراطات الحماية المدنية، حفاظا على ارواح المواطنين، كما وجه بالتواصل مع رؤساء الطوائف للتأكيد على سرعة تنفيذ اعمال الحماية المدنية، خصوصا في ظل التيسيرات التي تم اقرارها لتسهيل التزام الكنائس بالاشتراطات المطلوبة.

