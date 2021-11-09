البرهان: لا تراجع عن حلّ الحكومة وإعلان «الطوارئ»

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الخرطوم- الوكالات: تظاهر مئات السودانيين في عدد من أحياء العاصمة الخرطوم ومدن أخرى؛ رفضا لقرارات قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان وللمطالبة بالحكم المدني، في حين أكد قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) أن قرارات البرهان جاءت لتصحيح مسار ثورة الشعب.

وتظاهر المئات في أحياء بري والديم بالخرطوم وأمبدة بمدينة أم درمان (غرب العاصمة)، بالإضافة إلى مدينتي مدني (وسط) ونيالا (غرب). وحمل المتظاهرون في الخرطوم أعلام السودان، ورفعوا لافتات مكتوبا عليها «الشعب أقوى والردة مستحيلة»، ورددوا شعارات تندد بما أسموه «الانقلاب العسكري». وأغلق المتظاهرون بعض الشوارع في أحياء جنوبي العاصمة بمتاريس وإطارات سيارات مشتعلة.

من جانبه أكد القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان إنه لن يتراجع عن قرار حلّ الحكومة وإعلان حالة الطوارئ مشددا على أن المعضلة في السودان ليست في شخص رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك. وأشار البرهان في تصريحات لقناة «الجزيرة» إلى أن المشكلة في بلاده تكمن في طريقة إدارة الدولة في المرحلة السابقة وفي محتويات الوثيقة الدستورية نفسها، وكذلك في طريقة تعامل القوى السياسية مع الجهاز التنفيذي وشدد على التزامه بالتعهدات التي قطعها السودان أمام المجتمع الدولي والشعب السوداني. وأكد البرهان أنه مستمر في إتمام المرحلة الانتقالية وإجراء الانتخابات في موعدها. كما تعهد بعدم التعرض لأي أنشطة سياسية في السودان طالما أنها في إطار الدستور ولا تنتهك الأطر الشرعية حسب تعبيره. كما دعا القائد العام للجيش السوداني المجتمع الدولي إلى النظر بتمعن إلى ما يحدث في السودان وما ستقوم به السلطات الحالية. وأكد البرهان على التزامه بتسليم السلطة إلى حكومة كفاءات وطنية مستقلة، حسب تعبيره.

وأشار إلى أن التظاهر السلمي حق مشروع وأنه لن يسمح بالتحريض على الفتنة، لافتا إلى أن تحالف قوى الحرية والتغيير يضم نحو 100 مكون سياسي والقرار بيد 4 فقط. وأكد أن الجيش السوداني لا يقتل المواطنين «وهناك لجان تحقيق للكشف عما حدث».

من جهته وصف قائد قوات الدعم السريع في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) في أول تصريح له منذ 25 من أكتوبر قرارات البرهان بأنها جاءت لتصحيح مسار الثورة والمحافظة على أمن واستقرار البلاد. وفي كلمة مسجلة له قال حميدتي إن قرارات 25 أكتوبر «سببها تعثر الإصلاح لتمسك فئة قليلة بالحكم»، مؤكدا الالتزام بالتحول الديموقراطي وإقامة الانتخابات عام 2023 وتشكيل حكومة مدنية مستقلة. وشدد حميدتي على أن تلك القرارات جاءت عقب تعثر محاولات الإصلاح بسبب ما سماه تمسك وتحكم فئة قليلة بزمام الأمر في البلاد، وانشغالها بالصراع على السلطة وإهمالها مطالب الشعب.

