«هآرتس»: صدام خليفة حفتر زار إسرائيل طلباً للدعم العسكري

عربيات ودوليات

القدس المحتلة- الوكالات: كشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أن صدام حفتر نجل القائد العسكري الليبي خليفة حفتر زار إسرائيل الاثنين الماضي سعيا لعلاقات دبلوماسية من أجل الحصول على المساعدة العسكرية. وأوضحت الصحيفة أن صدام حفتر مكث قرابة 90 دقيقة في تل ابيب قبل أن يواصل طريقه إلى ليبيا. وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن صدام حفتر نقل إلى المسؤولين الإسرائيليين رسالة من والده يطلب فيها مساعدة عسكرية وسياسية من تل أبيب، مقابل إقامة علاقة دبلوماسية بين ليبيا وإسرائيل في قادم الأيام. وأضافت أن حفتر ونجله وعدا ببدء علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، إذا ترأسا الحكومة التي ستتشكل عقب الانتخابات الرئاسية الليبية المرتقبة في 24 ديسمبر المقبل.