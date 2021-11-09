أحمد النواف: التعاون مع الجهات الرقابية واتباع أقصى درجات الشفافية

أول النهار

قام الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف نائب رئيس الحرس الوطني بزيارة تفقدية لقيادة المعاون للشؤون المالية وادارة الموارد التقى خلالها المعاون للشؤون المالية وادارة الموارد اللواء رياض محمد طواري وعدداً من القادة والضباط للوقوف على آلية سير العمل، وذلك ضمن الزيارات الدورية التي يقوم بها لعدد من الوحدات.

واستمع النواف الى شرح من قادة وضباط الوحدات المعنية عن مهام وواجبات قيادة المعاون للشؤون المالية وادارة الموارد وتنظيمه وأنشطته الرئيسة.

وحث النواف على التعاون مع الجهات الرقابية والالتزام بتعليماتها واتباع اقصى درجات الشفافية في جميع معاملات الحرس الوطني، والتقيد بالاجراءات القانونية المعمول بها في الحرس الوطني. وتبادل الحديث مع القادة والضباط، معربا عن ارتياحه لما شاهده ولمسه من جهود تهدف الى الارتقاء بالكوادر البشرية والمنظومة الادارية والمالية في الحرس الوطني.

