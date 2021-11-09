الهديبان نائباً لرئيس الاتحاد العربي للتعليم الخاص

أول النهار

عقد الاتحاد العربي للتعليم الخاص التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية الجمعية العامة العادية للاتحاد وقد تم تشكيل مجلس الإدارة برئاسة د. محمد ربيع ناصر - رئيس الاتحاد العربي للتعليم الخاص (من مصر) فيما تولى د. بركات الهديبان منصب نائب رئيس الاتحاد وجاء الاعضاء على النحو التالي: د. محمد العمادي - (من الأردن)، د. عبد الرحمن الحقباني - (من السعودية)، د. منال المنصور (من السودان)، د. جبر الصياد - عضواً (من اليمن)، د. زكريا أيوب - (من ليبيا)

وتقدم د. بركات الهديبان فور انتخابه نائبا لرئيس الاتحاد بالشكر للأعضاء، داعيا الله أن يعيننا على تحمل مسؤولية هذه الأمانة.

وأكد أن الكويت قيادة وحكومة تولي التعليم اهتماما خاصا، سواء كان ذلك في الكويت أو في جميع البلاد العربية الأخرى، وتدعم العملية التربوية من خلال الاساليب والمناهج التي تعين المعلم علي إيصال رسالته برؤية شمولية ومعايير دولية، لإعداد جيل واعد في ظل تطورات ثورة الاتصالات وكذلك الارتقاء بجميع المؤسسات التعليمية بكل فئاتها ومكوناتها.

وأردف قائلاً بأن علينا مسؤولية كبيرة جديدة أمام الشعوب العربية، بأن نقوم بتطبيق رؤية ورسالة وأهداف الاتحاد العربي للتعليم الخاص بحذافيرها حتى نصل إلى النتيجة التي ترضى عنها شعوبنا.

وأضاف: أنه عندما تتحقق الأهداف والرسالة والرؤية سنصل لتحقيق التنمية الحقيقية في الدول العربية، من خلال إعادة رؤوس أموالنا المهاجرة المتمثلة بالعلماء العرب المهاجرين في الخارج، وإعادتهم إلى بلادهم، والنهل من خبراتهم التي أثرت التعليم في الغرب والشرق.

وأعلن الهديبان أن الكويت تعلن عن: افتتاح أول فرع لمقر الاتحاد العربي للتعليم الخاص بالكويت، وعقد أول مؤتمر دولي للاتحاد العربي للتعليم على أرضها اضافة الى إنشاء أول أكاديمية تربوية تعليمية متخصصة بكل درجاتها العلمية.

من جهته أكد رئيس الاتحاد د. محمد ربيع تمسكه بالنظام الأساسي ولوائح وقوانين الأمانة العامة للوحدة الاقتصادية بالجامعة العربية، وهو المظلة الشرعية التي يعمل تحتها الاتحاد العربي للتعليم الخاص، وقد تمت صياغة النظام الأساسي للاتحاد العربي بما يتفق مع أفكار النظام الأساسي لأمانة الوحدة الاقتصادية.

وتقدم الرئيس للدكتور الهديبان بالشكر، لاستضافته اجتماع الاتحاد العربي القادم بالكويت، من ناحيته أكد د. عبد الرحمن الحقباني أن اليوم فرصة أن يكون الاتحاد العربي للتعليم الخاص مصدرا من مصادر القوة للنهوض بالتعليم، وأن يكون هدفنا الأسمى هو خدمة الإنسان العربي، وكل من يعيش على هذه الأرض العربية، وأن يكون عونا لدولتنا لتحقيق أهدافها التنموية، ونحن في الحقيقة نسعى في ظل توجهات دولنا وخططها التنموية الخاصة بها، وكل دولة من دولنا اليوم تتبنى الدور الكبير الذي يقوم به القطاع الخاص بالقطاع التعليمي بكل مستوياته وتدعمه.

ودعا د. الحقباني إلى انشاء هيئة عربية للاعتراف الأكاديمي بالمؤسسات التعليمية بدلا من هيئات الاعتراف الأجنبية.

