«الهلال الأحمر»: 487 حقيبة مدرسية لطلاب 7 محافظات يمنية

أول النهار

أعلنت جمعية الهلال الاحمر عن توزيع 4870 حقيبة مدرسية في سبع محافظات في اليمن مبينة ان هذه المحافظات تعاني من اوضاع انسانية صعبة. وقال المدير العام في الجمعية عبدالرحمن العون في تصريح لـ (كونا): ان توزيع الحقائب المدرسية شمل سبع محافظات في اليمن وهي (حضرموت - ابين - عدن - شبوة - تعز - صنعاء - مأرب). وأضاف العون انها تأتي ضمن اهتمامات جمعية الهلال الأحمر الكويتي ومؤسسة (استجابة) اليمنية للاعمال الانسانية والاغاثية لدعم العملية التعليمية في اليمن وضمان عدم انقطاعها والتخفيف من معاناة أولياء أمور الطلبة عبر توفير الحقائب ومستلزماتها لتشجيع الطلاب على مواصلة التعليم.