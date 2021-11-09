«بنك الطعام» أطلق «مصرف تسبيل المياه»

أول النهار

أطلق البنك الكويتي للطعام والإغاثة أمس الاثنين مشروع (مصرف تسبيل المياه) لتزويد العمال بالمياه عن طريق سيارات البنك المتنقلة الحديثة والمجهزة بأحدث أساليب التبريد بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف. وقال نائب رئيس البنك مشعل الأنصاري لـ (كونا) إن هذا المشروع أحد أكبر المشاريع تطورا في المنطقة في قطاع العمل الخيري اذ يوفر ماء نظيفا بعبوات مبردة وجاهزة عبر سيارات متنقلة متخصصة بالانتقال إلى أماكن تجمعات العمال وتزويدهم بالماء في الطرق والمساجد والمستشفيات والأماكن الحيوية.

وأضاف الأنصاري أن (مصرف تسبيل المياه) الحيوي يشكل نقلة نوعية في العمل الخيري والإنساني بالمنطقة نظرا إلى الأساليب الحديثة التي يستخدمها البنك في إنجاح هذا المشروع واستفادة أكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع. وأكد دعم أمانة الأوقاف للأنشطة والجهود الخيرية والتطوعية التي يقوم بها بنك الطعام لخدمة المجتمع الكويتي مشيدا بجهودها في تسهيل كل السبل لإنجاح هذه الأنشطة والحملات والمشاريع الخيرية ليعود نفعها وخيرها على كل شرائح المجتمع. وبين أن هذا المشروع يمثل أيضا نوعا من أنواع التكافل والتراحم الاجتماعي بين كل شرائح المجتمع الكويتي مشيرا إلى أن بنك الطعام يضم فريقا متكاملا لإدارة العمل الخيري واستقبال المتعففين للتعرف على احتياجاتهم وتلبية جميع متطلباتهم والعمل على حل مشاكلهم اليومية.

