.. «صَادِقُ الـوَعدِ»

الأولى

اعتمد سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد أمس المرسومين الأميريين القاضيين بمنح العفو لبعض أبناء الكويت المحكومين في قضايا سابقة، كما تسلم سموه كتاب استقالة الحكومة من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد في دار يمامة أمس. (طالع ص 03)

وكان الخالد أحاط مجلس الوزراء في اجتماعه أمس علماً باعتماد صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد أمير البلاد المراسيم الخاصة بالعفو عن بعض من صدرت عليهم أحكام قضائية، موضحا انها تحمل رقمي 202 و203.

وتقدم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بالشكر الجزيل لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد على ثقته الغالية وتكليفه ورئيسي السلطتين التنفيذية والقضائية رفع تقرير متعلق بهذا الشأن.

كما توجه بالشكر إلى سمو أمير البلاد على روحه المتسامية ونهجه المتسامح عبر دعوته المباركة للحوار الوطني ودعمه للمصالحة الوطنية، موجها الشكر كذلك إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد على مباركته ودعمه لكل الخطوات التي من شأنها تحقيق الاستقرار السياسي للبلاد.

وشكر الغانم سمو رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضاء لجنة الحوار الوطني ونواب مجلس الأمة الذين وقَّعوا على بيان الالتماس الموجه إلى سمو الأمير.

وقال ان هذه صفحة جديدة ومرحلة جديدة، لافتا إلى أن «العفو ليس هو غاية المجتمع» إنما الغاية هي تحقيق طموحات البلاد والعباد وأبناء الوطن وحل مشاكلهم والالتفات إلى القضايا المهمة العالقة التي تأخرنا في تحقيقها، لافتا إلى ان تحقيق أي إنجاز في تلك القضايا «أهم بكثير».

وكان مجلس الوزراء عقد اجتماعه الأسبوعي في قصر السيف امس برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.

واعرب المجلس عن بالغ تقديره واعتزازه بالرؤية والحكمة المعهودة لصاحب السمو أمير البلاد على مبادرته السامية وتفضله الكريم بالعفو عن بعض أبناء الكويت ممن صدرت عليهم أحكام قضائية بعد أن رفع لسموه التقرير الأول من اللجنة المكلفة من رؤساء السلطات الثلاث بوضع ضوابط وشروط العفو واستجابة لرغبة ما يقارب أربعين عضواً من أعضاء مجلس الأمة الذين ناشدوا سموه التفضل بالعفو. ولفت المجلس إلى رغبة صاحب السمو بحل جميع المشاكل العالقة وتحقيق الاستقرار السياسي والتعاون بين جميع الأطراف لفتح صفحة جديدة.

وجدد مجلس الوزراء شكره وتقديره لأعضاء لجنة وضع ضوابط وشروط العفو وكذلك أعضاء مجلس الأمة الذين رفعوا إلى مقام صاحب السمو التماساً بطلب العفو.

واضاف في بيانه: يؤكد مجلس الوزراء أن الحوار والنهج الذي انتهجته غالبية أعضاء مجلس الأمة من خلال تقديم الحوار على الجدال والتفاهم على الخلاف هو السبيل الأمثل والطريق الأقوم في العمل السياسي الذي يحقق الإنجازات والتنمية وتطلعات أبناء الكويت الأوفياء.

وكانت الحكومة حسمت امرها بعد اجتماعها امس بتقديم استقالتها إلى سمو امير البلاد، من اجل افساح المجال لتهدئة الساحة السياسية وتهيئة الاجواء المناسبة للعفو والمصالحة الوطنية بعيدا عن التجاذبات السياسية.

وفي هذا الشأن اكد مصدر برلماني سقوط الاستجوابات الـ11 المقدمة للحكومة وكذلك «المزمع تقديمها»، بما يسمح بقدوم حكومة جديدة في ظروف صالحة للعمل والتعاون بين السلطتين.

وتوالت كلمات الشكر والثناء من النواب على سمو الامير الشيخ نواف الاحمد اذ استبق النائب عبيد الوسمي ووجه قبيل الاعلان الرسمي لاستقالة الحكومة، كلمات الشكر والثناء على المبادرة الاميرية، ثم جاءت بعده بدقائق معدودة كلمات رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم لتضفي المزيد من الموثوقية.

وبعد استقالة الحكومة والاعلان عن صدور مرسومي العفو، قال النائب الوسمي: «صدر العفو الكريم.. واستقالت الحكومة.. وسقط طلب تأجيل الاستجوابات. فلا تحصين ولا تنازلات ولا ضرائب، والمنطقي والواجب ان تبتسم الكويت كل يوم». وأضاف: شكرا والد الجميع نواف الكبـيــــــــر، وشكراً لا تكفيك، لكنها كل ما نملك.

بدوره، قال النائب عبدالله الطريجي: شكرا سمو الامير والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والكويت تعيش فترة تاريخية ومرصعة بعفو كريم، وشكراً يا صاحب السمو، وشكراً لكل من سعى لهذه اللحظة، وشكراً لكل من كان عوناً ولو بدعوة بظهر الغيب، واللهم احفظ الكويت وأميرها وولي عهدها وشعبها من كل مكروه.

من ناحيته، قال النائب حسن جوهر: الحمد لله رب العالمين، شكراً يا صاحب السمو، شكراً الشعب الكويتي الوفي، وعبر بوابة المصالحة الوطنية نطوي صفحة الألم ونفتح صفحة الأمل لبناء كويتنا العزيزة العصية على المفسدين، وحاضنة طموحات الكويتيين، والرائدة في جميع الميادين.

وعلق النائب عبدالكريم الكندري مستشهدا بما جاء بالمذكرة التفسيرية للدستور من أن: «الأسرة الحاكمة من صميم الشعب تحس بإحساسه ولاتعيش في معزل عنه»، فشكراً لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد على استخدام حقه الدستوري بموجب المادة 75.

من ناحيته، قال النائب فايز الجمهور انه عفوٌ كريم من أميرٍ حكيم أفرح قلوب شعب الكويت الوفي، فجزاك الله خيراً سمو الأمير وأدامك الله والداً كريماً رحيماً عطوفاً بأبنائه يحبهم ويحبونه، وبارك الله في جهد كل من اجتهد وسعى ودعا، والآن الكويت ترتقب عودة ابنائها ونهضتها وتنميتها وان تعود ريادتها من جديد.

من جهته، قال النائب مهلهل المضف: الحمد لله الذي يسر، ثم شكراً لصاحب السمو الذي اصدر عفوا كريما يليق به وبأبنائه، وشكراً للجميع شعبا ومجلسا ونوابا فالكل سبب وشريك بهذه الفرحة. اما النائب صيفي الصيفي فقال: عَلى قَدرِ أَهلِ العَزمِ تَأتي العَزائِمُ، وَتَأتي عَلى قَدرِ الكِرامِ المَكارِمُ، شكراً لسمو أمير البلاد، نواف الكبير.

من جانبه، اعتبر النائب عبدالعزيز الصقعبي تكرم سمو الامير عفوا كريما لكرماء يسعد قلوب المخلصين، ويمنح الأمل بعهد جديد تتفق فيه إرادة السلطة مع إرادة الأمة.

بدوره، قال النائب مهند الساير ان رفع راية العفو كان دفاعاً عن وطن وعن مكتسبات شعب وحقوقه لا دفاعاً عن أشخاص.