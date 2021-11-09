الناصر: «استقالة الحكومة» لإضفاء أجواء إيجابية على الساحة السياسية

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أعلن وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد رفع كتاب استقالة الحكومة إلى سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ترجمة لتوجيهات سموه التي اضفت الأجواء الإيجابية على الساحة السياسية.

وذكر في تصريح صحافي ان سمو رئيس مجلس الوزراء أحاط الوزراء علما خلال الاجتماع الاسبوعي للحكومة بأنه تقديرا للجهود المخلصة وترجمة لتوجيهات سمو أمير البلاد التي اضفت الأجواء الإيجابية على الساحة السياسية تم رفع كتاب استقالة الحكومة إلى مقام سمو أمير البلاد ليقدر بحكمته المعهودة ما يراه محققا لصالح الكويت وشعبها الكريم.

وبين ان سمو رئيس مجلس الوزراء عبر بالأصالة عن نفسه ونيابة عن الوزراء عن خالص التقدير والاعتزاز لمقام سمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين على الثقة الغالية وكريم الدعم والمساندة، مشيدا بالجهود المخلصة والحثيثة التي بذلها الوزراء طيلة توليهم مهام مسؤولياتهم الجسام.

وأضاف ان سمو رئيس مجلس الوزراء نوه بما تم تحقيقه من إنجازات كبيرة في ظل تحديات وظروف استثنائية سائلا المولى -عز وجل- أن ينعم على كويتنا العزيزة وشعبها الوفي بنعمة الأمن والأمان والرفاه والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد وولي عهده الأمين.

