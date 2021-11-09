«ما يطلبه الاقتصاديون».. لا محاصصة ولا ترضيات

الأولى

دعا اقتصاديون الى استغلال الأجواء السياسية الحالية، لاعادة النظر في الاختيارات الوزارية الحكومية، ليتم تشكيل حكومة تكنوقراط، عبر التوزير على أساس الخبرة والجدارة، دون تأثير جماعات المصالح الخاصة، مطالبين بتعيين قياديين أساسهم الكفاءة القادرة على الانجاز، لتكون الحكومة ذات رؤية للمستقبل. (طالع ص 06)

واكدوا لـ«النهار» أن خطة كويت 2035، باتت ضحية غياب القرارات التنفيذية، داعين الى تطهير مؤسسات الدولة من التجاوزات التي ارتكبتها بعض القيادات الحكومية، وتكوين رؤية تشريعية اقتصادية حيال قضايا الفساد واقرار القوانين ذات الأولوية، وإعادة هيكلة المشروعات التنموية لتكون قابلة للتنفيذ ووفق الميزانيات المحددة لها في الخطة.

تعزيز الإصلاح

دعا رئيس مجلس إدارة شركة المستثمر العقاري عبد الرحمن الحمود لتعزيز الإصلاحات والبحث عن مصادر أخرى للدخل بخلاف النفط، والتركيز على صناعة البتروكيماويات مطالبا بضرورة تحسين مسار التعليم، على اعتبار ان الإنسان هو أساس التنمية.

وزراء أكفاء

شدد رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية الألمانية القابضة سليمان السهلي على أهمية اختيار وزراء اكفاء وقادرين على تكوين رؤية وقدرة على العمل والإنجاز مطالبا بالعمل على محاربة الفساد بشكل استراتيجي شامل والابتعاد عن الأمور الثانوية أو الجانبية.

الابتعاد عن «المعارف»

قال الخبير الاقتصادي د. حسن قبازرد: الجميع ينتظر ان يكون التشكيل الحكومي مبنياً على الشفافية وان تكون الحكومة القادمة حكومة تكنوقراط بعيدة عن الترضيات والمعارف والمحاصصة التي اعتادت عليها الحكومات السابقة. تغيير فلسفة الضريبة أشار عضو مجلس إدارة شركة صروح القابضة سليمان الوقيان إلى أن من الأولويات المطلوب تنفيذها في المرحلة المقبلة، الانتهاء من قانون الدين العام مطالبا بتغيير فلسفة الحكومة في إقرار قانون الضريبة دون أن تحمل أية تداعيات على جيوب المواطنين.

حلول عاجلة للسيولة

كشف الخبير الاقتصادي د. محمد رمضان أن ملفي الدين العام وتنظيم «احتياطي الاجيال» أهم ملفين تنتظرهما الحكومة الجديدة المقبلة بالاضافة الى الاصلاحات الاقتصادية، مشيرا الى أن مسألة شح السيولة من الإشكاليات التي يجب ان يتم النظر اليها بشكل عاجل.