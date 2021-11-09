رفض مدني لقانون «خلك بالبيت» بصرف راتب لـ«ربة المنزل»

الأولى

تفاعلا مع القضية التي لفتت اليها النهار في عددها الصادر امس بشأن موافقة لجان برلمانية على عدد من القوانين المتعلقة بالمرأة رغم الكلفة المالية العالية، أصدرت 4 جمعيات نفع عام بيانا رفضت فيه قرار لجنة المرأة البرلمانية تخصيص راتب شهري للمرأة غير العاملة المتفرغة لتربية ابنائها، وقالت: نرفض رفضا قاطعا قانون خلك في البيت.

وأكدت الجمعيات وهي الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية لتنمية المجتمع، جمعية المحامين، جمعية سوروبتمست الكويتية، والرابطة الوطنية للأمن الأسري ان مثل هذه القرارات الهدف منها اقصاء المرأة وابعادها عن سوق العمل ومراكز صنع القرار وحرمانها من أداء واجبها تجاه مجتمعها ووطنها، مشددة على اهمية دور المرأة في المجتمع ومعتبرين اياها شريكا اساسيا في التنمية.

وقالت: إن هذا الاقتراح وإن بدا ظاهريا أنه في صالح المرأة فهو في حقيقته تهميش لها وإبعاد عن العمل ومراكز صنع القرار ومخالف لتوجه الدولة وأهدافها في التنمية الاقتصادية، كما انه يهدر المعايير والمؤشرات الدولية التي تسعى الدولة لتبنيها والالتزام بها لما لها من أثر مباشر في زيادة الاقتصاد وتمكين المرأة ودخولها الى سوق العمل.

واضافت: ان هذا القرار يعد تحفيزا على البطالة وإهدارا لمقدرات الوطن وعبئا إضافيا على ميزانية الدولة في ظل ظروف عجز الميزانية، علما أن الدولة تقدم المساعدة للنساء المحتاجات من الأرامل والمطلقات وكبيرات السن ‏وفقا للشروط والضوابط والحاجة الفعلية.

واختتمت الجمعيات بيانها بالقول: نثق بأن هناك قضايا اجتماعية كثيرة تخص المرأة أكثر أهمية وإلحاحا قد تم إغفالها من قبل اللجنة، مثل قوانين الرعاية السكنية والقبول في الجامعات وغيرها والتي تميز بين الذكور والإناث‏ وكثير من القضايا المتعلقة بحقوق المرأة المدنية الملحة التي تؤمن الاستقرار والطمأنينة لها ولأسرتها.