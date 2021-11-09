«صندوق التنمية»: تحويل 89 مليون دينار لـ«الرعاية السكنية»

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أعلن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية امس انه سيتم تحويل 89 مليون دينار من المبالغ المستحقة لمصلحة مؤسسة الرعاية السكنية بعد اعتماد واقرار الحساب الختامي من قبل مجلس الأمة للسنة المالية (2020-2021).

وأوضح نائب المدير العام للصندوق الكويتي نضال العليان في بيان صحافي أن الصندوق يقوم بتعزيز مسؤوليته الاجتماعية محليا عبر مساهمته في العديد من الأنشطة والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية لدعم جهود التنمية داخل الكويت وبما لا يخل بمهمته ورسالته الأساسية. وأضاف أن أبرز هذه المساهمات جاء في عام 2002 حيث تم الاتفاق بين بنك الائتمان والصندوق على إصدار البنك سندات لمصلحة الصندوق بمبلغ 500 مليون دينار للمساعدة على تلبية الطلبات الإسكانية وبفائدة 2% سنويا لمدة 20 عاما. وبين أنه منذ عام 2003 قام الصندوق باستقطاع ما لا يزيد على 25% من صافي أرباحه السنوية وتحويلها لصالح السكنية مبينا أن إجمالي المبالغ المحولة لمصلحة المؤسسة بلغت 376 مليون دينار.

