مال وأعمال

دعت مصادر موثوقة عبر «النهار» إلى المضي قدما في تأسيس شركات جديدة تدير الخدمات العامة تكون قادرة على تحقيق الربحية وتدار وفق معايير قوى السوق. واستدركت المصادر بالقول إن تلك التوجهات تمثل الأمل الحقيقي في الخروج من الخسائر التي مني بها الاحتياطي العام للدولة خلال السنوات الطويلة الماضية والتي استنزفت 63 مليارا من الاحتياطي لسد العجز في عدد من المجالات من بينها خسائر شركات القطاع العام.

وأوضحت المصادر أن شركتي البورصة والزور الشمالية من بين أفضل النماذج التي تمكنت من تحقيق ربحية عالية بعد تأسيسها، ومنحت مساهميها أملا كبيرا في المساهمة وبجدية في عمل القطاع الخاص.

وشددت المصادر أنه لا حل إلا التخصيص وتوزيع أسهم في شركات جديدة لتحقيق الأرباح، وهو الأمر الذي يجعل المواطنين على ثقة في الحكومة وسياساتها الاقتصادية.

وأضافت أن تلك الشركات ستكون أحد العوامل الرئيسة في إزالة التوتر بين المجلس والحكومة كونها ستعزز تواجد المواطنين باعتبارهم ملاكا في إدارة الشركات.

ومما يعزز هذا التوجه وجود قانون التخصيص ولائحته التنفيذية منذ سنوات، حيث يمكن للحكومة حل الكثير من الأزمات التي تواجهها مثل القضية الإسكانية، من خلال منح الأراضي للمطورين العقاريين بدلا من تملك الحكومة 90 بالمئة من أراضي الدولة وهو ما يجعل حل الأزمة بعيدة المنال.

كما أن القطاع الخاص سيكون قادرا على إدارة تلك الشركات وفتح المجال أمام توظيف خريجي الجامعات الباحثين عن عمل، مع القضاء على البطالة.

وتعاني الكويت منذ فترة أزمة سيولة حادة بسبب نضوب سيولة الاحتياطي العام، مع غياب القدرة على الاقتراض من الخارج بسبب عدم إقرار قانون الدين العام الذي طال انتظاره والذي بمقتضاه يتم اقتراض 20 مليارا من الخارج تسدد على سنوات.

