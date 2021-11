مال وأعمال

استضافت بورصة الكويت، بالتعاون مع الشركة الكويتية للمقاصة، ملتقى الشرق الأوسط، المنظم من قبل شركة The Network Forum، وذلك بهدف استعراض أحدث مستجدات أسواق المال في المنطقة.

وصرح محمد العصيمي، الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، قائلاً: «تأتي استضافة بورصة الكويت لملتقى الشرق الأوسط كجزء من التزام الشركة بنشر وزيادة الوعي لدى المجتمع الاستثماري الدولي بأحدث التطورات في الكويت والشرق الأوسط، واللذين باتا من أهم الوجهات الاستثمارية في جميع أنحاء العالم».

وأضاف العصيمي: «خلال فترة الجائحة، استطاعت أسواق المال جذب المستثمرين المحليين والدوليين، وإطلاق مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات، وادراج العديد من الشركات، وهذا بلا شك إنجاز لافت وعظيم لا بد أن نفخر به جميعًا. ولا يفوتني أن أشكر The Network Forum والشركة الكويتية للمقاصة على جهودهما في انجاح هذا الحدث».

كما أشاد المدير العام لشركة The Network Forum أندرو بارمان بنجاح الملتقى، قائلاً: «أننا فخورون بالنجاح الكبير الذي حققه ملتقى الشرق الأوسط، واتوجه بخالص الشكر الى بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة على استضافتهم لهذا الحدث والاسهام في نجاحه، كما نتطلع الى المزيد من الشراكات المثمرة في المستقبل».