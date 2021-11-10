مال وأعمال

أعلن بنك برقان عن خطته لبدء الاكتتاب في زيادة رأس المال عبر طرح 375 مليون سهم، بقيمة 71.25 مليون دينار، وذلك تماشيا مع إستراتيجيته الطامحة لتحقيق المزيد من التطور والنمو في عملياته. وسوف يستخدم البنك عوائد هذه الزيادة في رأس المال لتنفيذ استراتيجيته للنمو في الكويت، باعتبارها السوق الأساسي للبنك، بالإضافة إلى تعزيز قاعدته المالية وتحسين قدرته التنافسية، من خلال دعم أنشطته التشغيلية وخدماته المصرفية وتعزيز قاعدته الرأسمالية.

سينطلق الاكتتاب يوم الأحد 14 نوفمبر، ويستمر خمسة عشر يوماً، بسعر اكتتاب بلغ 190 فلسا للسهم الواحد، بواقع قيمة إسمية قيمتها 100 فلس وعلاوة إصدار بقيمة 90 فلسا. وسوف تُطرح الزيادة للمساهمين وفق حق الأولوية، وفي حال وجود فائض لم تتم تغطيته خلال فترة الاكتتاب، سيتم فتح المجال أمام غير المساهمين للاكتتاب اعتبارا من 5 ديسمبر لمدة 8 أيام. ستقوم كامكو إنفست بدور وكيل الاكتتاب ومدير الإصدار، كما ستتولى شركة المركز المالي دور مدير الإصدار المشترك ومتعهد الإصدار.

وبناء على بيان المصدر من قبل بنك برقان، ستمكن زيادة رأس المال البنك من تحقيق خطط النمو وتحسين الأداء المالي والتشغيلي، ما سيمكنه من تحقيق نمو في أرباح المساهمين وذلك من خلال رحلة تحول على المدى الطويل لتطوير وإعادة هيكلة نموذجه التشغيلي والاستثمار بشكل أكبر في بنيته التحتية التكنولوجية والتحول الرقمي والحفاظ على ميزته التنافسية وزيادة حصته في السوق. كما أن الزيادة المخطط لها في رأس المال ستمكن البنك من تقديم تسهيلات ائتمانية متزايدة للشركات الصغيرة والمتوسطة والعملاء من الشركات، ما سيسهم بدوره في دفع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد.

