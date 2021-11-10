مال وأعمال

ارتفع التمويل الشهري المقدم من البنوك المحلية إلى مشاريع قطاع النفط والغاز خلال التسعة أشهر الأولى من 2021 بنسبة 78.9 في المئة وبقيمة 50 مليون دينار، ليرتفع من 62.6 مليون دينار في ديسمبر 2020 إلى 112 مليون دينار في سبتمبر الماضي.

وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر سبتمبر الماضي، هبط التمويل الشهري لقطاع النفط

والغاز المقدم على أساس شهري بنسبة 50.1 في المئة وبقيمة 112.7 مليون دينار بعد أن كان

224.7 مليون دينار في أغسطس، ولكنه ارتفع على أساس سنوي بقيمة 100.1 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 11.9 مليون دينار في

سبتمبر 2020.

وشهد الرصيد المتراكم لتمويلات النفط والغاز التي تقدمها البنوك المحلية نمواً بنسبة 11.4 في المئة وبقيمة 213.7 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من 2021 ليرتفع من 1.871 مليار دينار في ديسمبر إلى 2.085 مليار دينار في سبتمبر الماضي.

وشهد هذا الرصيد ارتفاعاً بنسبة 0.87 في المئة وبقيمة 18 مليون دينار على أساس شهري، وذلك بعد أن كان 2.067 مليار دينار في أغسطس الماضي، وصعد رصيد التمويل النفطي المقدم على أساس سنوي بنسبة 14.2 في المئة

وبقيمة 259.7 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 1.825 مليار دينار في نهاية سبتمبر 2020.

