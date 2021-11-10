مال وأعمال

أعلنت وزارة النفط ترشيح المحافظ السابق للكويت لدى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هيثم الغيص لمنصب الأمين العام للمنظمة بعد انتهاء فترة عمل الأمين العام الحالي محمد باركيندو في آخر شهر يوليو المقبل.

وقالت الوزارة في بيان صحافي إن الغيص كان محافظ الكويت لدى المنظمة منذ عام 2017 وترأس اللجنة الفنية المشتركة بين (أوبك) والدول من خارجها وهى اللجنة المسؤولة عن مراقبة الإنتاج ودراسة أوضاع أسواق النفط حسب إتفاق خفض الإنتاج الموقع بين الدول المساهمة فى اتفاق (أوبك +).

وأضافت أن الغيص ترأس لجنة التدقيق الداخلي بالمنظمة ولديه إسهامات متنوعة داخل المنظمة كذلك على مستوى مجلس محافظي المنظمة ومختلف اللجان والأعمال الخاصة والتعاون مع الدول من خارج (أوبك).

وذكرت أن الغيص لديه خبرة واسعة تمتد عبر نحو 30 عاما فى مجال الأسواق النفطية العالمية والصناعة النفطية وله حضور واسع ومشاركات فى العديد من المؤتمرات والمحافل الدولية النفطية.

وأفادت بأنه تدرج في قطاع التسويق العالمي بمؤسسة البترول الكويتية بمختلف إدارات المبيعات وترأس مكاتب المؤسسة الإقليمية فى بكين ولندن وكان يشغل منصب مدير إدارة البحوث في مؤسسة البترول الكويتية ومنصب نائب العضو المنتدب للتسويق العالمي.

ولفتت إلى أن الغيص شارك في العديد من الدراسات المتخصصة للأسواق العالمية بمختلف أنواعها كما يحظى بتأييد واسع وعلاقات متأصلة مع ممثلي جميع الدول الأعضاء داخل منظمة (أوبك) وكذلك مع الدول المنتجة للنفط من خارجها.

