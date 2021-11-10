مال وأعمال

عقد مجلس أمناء مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعه

بمقر غرفة تجارة وصناعة الكويت، حيث ناقش عدداً من المواضيع تضمنت استعراض ما تم تنفيذه من برامج المركز خلال عام 2021، وحالة المبتعثين والمنح الدراسية لعام 2022.

وقد استعرض المجلس متابعة المشاريع المختلفة التي يقوم المركز بتنفيذها والتي اشتملت على عدد من الأنشطة، مثل البرامج التدريبية القصيرة والبرامج الموجهة وبرامج التدريب المهني المتخصصة والاشراف على المنح الدراسية التي تقدمها غرفة تجارة وصناعة الكويت لطلبة الدراسات العليا من الكويتيين.

وقد تمت مناقشة أساليب عمل المركز في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة بسبب تفشي وباء كورونا، حيث تم تطبيق أساليب بديلة مثل التواصل والتعليم عن بعد لتقديم برامج تتماشى مع الظروف الحالية.

ومن الجدير بالذكر أنه يمكن الدخول على الموقع الالكتروني للمركز على الصفحة الالكترونية لغرفة تجارة

وصناعة الكويت بحيث يمكن الاطلاع على أنشطة المركز ومتابعتها.

كما يمكن كذلك الاطلاع على الاعلانات التي يطلقها المركز بخصوص برامجه القادمة إذ يتاح للراغبين بالاشتراك التسجيل إلكترونياً.

وقد أكد مجلس أمناء المركز أنه برغم جائحة كورونا والقيود التي يشكلها على الأنشطة العامة إلا أن المركز استمر بتقديم برامجه عن بعد عبر المنصات الالكترونية

وذلك تعزيزاً لدوره في خدمة القطاع الخاص ومنتسبيه. وقد تنوعت برامج المركز حيث يتم تقديم البعض محلياً بينما يتم تقديم برامج أخرى بالتعاون مع مؤسسات وجامعات عالمية مرموقة عبر منصات التعليم عن بعد.

كما استعرض المجلس حالة المبتعثين للدراسات العليا الذين تقوم غرفة تجارة وصناعة الكويت بابتعاثهم سنوياً للحصول على درجة الماجستير في تخصصات علمية ذات علاقة بحاجة سوق العمل. وفي هذا الصدد فإن المجلس يقوم بالمتابعة الحثيثة ومراقبة تطور الأوضاع الراهنة لوباء كورونا محلياً وعالمياً من اجل اتخاذ القرار المناسب بشأن المنح الدراسية وأوضاع الطلبة المبتعثين.

حيث قد سبق للمركز تعليق المنح الدراسية لعام 2021 بسبب جائحة كورونا. وقد قرر المجلس إعادة العمل ببرنامج المنح الدراسية لعام 2022 في عدد من التخصصات العلمية المختارة، وسوف يتم الاعلان عن تفاصيل المنح الدراسية لاحقاً.

وبهذا الصدد أشار رئيس مجلس أمناء مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير عبدالله الحميضي إلى أن غرفة تجارة وصناعة الكويت تواكب المتغيرات التي تشهدها الدولة والعالم في ظل الظروف الراهنة و تتطلع إلى أن تكون للبرامج التي يقدمها مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير مساهمة مباشرة

في تعزيز المهارات الأكاديمية والمهنية للعاملين بالدولة سواء القطاع الخاص أو القطاع الحكومي من خلال اكتسابهم للمعرفة المتقدمة التي تقدم في برامج التدريب وبرامج الدراسات العليا وبما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاقتصاد الوطني.

