مال وأعمال

تناول تقرير شركة وفرة للاستثمار الدولي الشهري عن أكتوبر توصيات بعثة صندوق النقد الدولي عقب انتهاء زيارته الدورية للبلاد بتاريخ 10 أكتوبر التي تمت بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي. وجاءت توصيات بعثة صندوق النقد الدولي في 5 محاور رئيسة هي: التطورات الأخيرة والتوقعات والمخاطر في الكويت، السياسات قصيرة الأجل لدعم التعافي الاقتصادي، السياسة المالية لتعزيز الاستدامة المالية، تعزيز النمو في القطاعات غير النفطية والتوظيف واخيرا السياسات النقدية والمالية لحماية الاستقرار المالي.

وقد أشاد بيان البعثة بسياسة «المركزي» النقدية والمالية التي ساعدت في متانة الجهاز المصرفي بالكويت وتمتعه بأعلى المعدلات الائتمانية العالمية حيث بلغ معدل كفاية رأس المال لدى البنوك نحو 18.7%، وهو ما يفوق بشكل كبير الحد الأدنى المطلوب. فضلا عن تعزيز «المركزي» تقنياته الخاصة باختبارات الضغط مؤخرًا والتي أظهرت أن النظام المصرفي الكويتي لا يزال قوياً في مواجهة الصدمات الصعبة. كما أوضح خبراء الصندوق أن سياسة ربط سعر صرف الدينار بسلة من العملات لا تزال دعامة ملائمة للسياسة، كما اشادت البعثة بإنشاء هيئة شرعية مركزية في أواخر العام 2020، وهي خطوة مرحب بها ومهمة لضمان التفسير المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في البنوك الإسلامية، فضلا عن الاشادة بنجاح الحكومة في التعامل مع جائحة كوفيد 19 بتطعيم اكثر من 70% من سكان الكويت.

وقد عرج التقرير الى ضرورة الاهتمام بمصادر دخل مستدامة وايضا خطورة الاعتماد على النفط والحد من الهدر بالمصروفات (الرواتب - الدعم – البدلات.... وغيرها)، وانتقل التقرير الى الوضع الاقتصادي المحلي، مبينا انه ومن المتعارف عليه ان الركود عكس التضخم حيث ان الركود الاقتصادي يعني انخفاض تباطؤ الحركة الاقتصادية يصحبها انخفاض الأسعار وانخفاض فرص العمل وغيرها، في حين يعني التضخم ارتفاع النشاط الاقتصادي و ارتفاع فرص العمل ومن ثم ارتفاع معدلات الأسعار.

واضاف: «برز في الآونة الأخيرة مصطلح جديد يسمى (الركود التضخمي) Stagflation أي ان هناك نموا اقتصاديا ضعيفا يرافقه تضخم وتحدث هذه الحالة عندما لا يكون هناك نمو اقتصادي ولكن يكون هناك ارتفاع في الأسعار» وعليه نعتقد ان البعض في الكويت بدأ يشعر بهذه الظاهرة في الآونة الأخيرة وهي في الحقيقة من أصعب المراحل التي يمر بها أي اقتصاد بالعالم. الا ان الكويت تمتلك المقومات الكفيلة بخروجها من هذه الحالة بشرط اتخاذ قرارات عاجلة لتحفيز النمو وتنويع الإيرادات وتخفيض المصروفات والاهم هو تطبيق تلك القرارات على ارض الواقع وتوسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وزيادة الانفاق الرأسمالي والتركيز على تهيئة البنية التحتية لأحداث طفرة في جميع المجالات.

الى ذلك، قال التقرير ان الرياح أتت بما تشتهيه السفن اذ تجاوز سعر برميل النفط الكويتي 80 دولارا للبرميل ومن المتوقع ان يصل الى معدلات اعلى في ظل عودة الأنشطة بمعظم طاقتها بعد الجمود في ظل جائحة كورونا، علما ان سعر التعادل في ميزانية الكويت لعام 2021 هو 90 دولارا للبرميل.

ومن هنا يتبادر إلى أذهان الجميع التساؤل التالي: هل تستفيد الحكومة الحالية من هذا الارتفاع وتكون فرصة لإعادة النظر في تنويع مصادر الدخل وزيادة الإيرادات غير النفطية؟ من جهة ووقف الهدر في المصروفات من جهة أخرى؟ .

