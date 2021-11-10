مال وأعمال

أعلن بنك وربة عن تقديم خدمة اصدار خطابات الضمان من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وذلك التزاماً من البنك بدعم الانشطة التجارية، ومختلف الشركات،اضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وصرح نائب رئيس مجموعة العمليات عبدالعزيز الحقان في بنك وربة أن الخدمة الجديدة ستعمل على توفير الكثير من الوقت، و الجهد، و تساعد على سرعة تلبية متطلبات العملاء التجارية، و تنفيذ عمليات التبادل التجاري في الوقت المناسب ، ويأتي طرح الخدمة تماشيا مع رؤية «وربة» في أن يكون البنك الاسلامي الرقمي الاول في تقديم الحلول المالية المبتكرة لمساعدة عملائه.

وأضاف أنه حرصا من بنك وربة على توظيف احدث وسائل التكنولوجيا في قطاع التمويل التجاري المرتبطة بخطابات الضمان و تسهيلا على عملائه طرح هذه الخدمة التي تعبر عن ريادة «وربة» في توفير قنوات مبتكرة بديلة اكثر فاعلية، و غير تقليدية لتتناسب مع تنفيذ كل المشاريع، وتعكس طبيعة كل مشروع والعقود المختلفة من عقود الصيانة و الدفعة المقدمة .

وذكر الحقان أن مجموعة العمليات و ادارة التمويل التجاري في بنك وربة تقدم حلولا مبتكرة، ومبسطة للصفقات الأكثر تعقيدا، وتساعد العملاء على إدارة معاملاتهم التجارية الدولية بشكل أفضل.

وتابع قائلاً: «إن مجموعة العمليات و ادارة التمويل التجاري تقدم كل جوانب المعاملات التجارية، من إصدار، وتبليغ، وتعديل، وتأكيد ودفع الاعتمادات المستندية، لكل من عمليات الاستيراد، والتصدير وخطابات الضمان المصرفية، بالإضافة إلى الاهتمام بتحصيل وثائق التصدير والاستيراد، فضلاً عن قيامها أيضا بترتيب التمويل التجاري المتوافق مع أحكام الشريعة اللازم لجميع المبالغ المستحقة الدفع لعمليات الاستيراد،

وأوضح الحقان أن خطاب الاعتماد للاستيراد يُعد بمثابة تعهد غير مشروط مقدم من «البنك المصدر» بناءً على طلب عميله (مقدم الطلب/المستورد) بالدفع للمستفيد (أو المورد) مقابل مستندات مشروطة على أن يتم الالتزام بجميع شروط وأحكام خطاب الاعتماد.

وأفاد بأن اعتمادات المرابحة هي خدمة قائمة على أساس عقد المرابحة في الشراء، يقوم من خلالها العميل بشراء البضائع، التي اشتراها البنك لفائدته بسعر التكلفة مع زيادة ربح معلوم، على أساس الدفع المؤجل. وعليه، يشتري البنك، بطلب من العميل، أي منتج مباشرة ويبيعه له بعد إضافة الربح المتفق عليه، ويقوم العميل بتسديد قيمته على أقساط أو دفعة واحدة. ونوه الحقان إلى أن الكفالات والضمانات تعتبر بمثابة تعهدات مكتوبة صادرة من بنك وربة بالنيابة عن العميل، وذلك بغرض تعويض المستفيد، ولتأمين الوفاء بالالتزامات الناشئة من الالتزامات التجارية، أو التعاقدية في حالات التعثر وذلك بناءً على شروط العقد المنصوص عليها من قبل العميل.

ودعا الحقان عملاء بنك وربه للاستفادة من هذه الخدمة عبر تقديم طلباتهم لاصدار خطابات الضمان من خلال الخدمات المصرفية الرقمية.

