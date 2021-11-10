مال وأعمال

وافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة الكويتية للاستثمار خلال انعقادها أمس على تعديل بعض المواد في عقد التأسيس والنظام الأساسي وأبرزها إضافة بند «صانع سوق» وإضافة صلاحية التحكيم والصلح إلى نشاط الشركة.

وبهذه المناسبة صرح د. يوسف العلي رئيس مجلس الادارة بأن الشركة بذلت مساعي كبيرة ومتواصلة لتحقيق هذا التحول في نشاطها، وتكون صانع سوق تمارس فيه دورها بما يتناسب مع حجمها وقوتها في السوق.

وأضاف ان الشركة ستواصل جهودها لاستكمال الإجراءات الخاصة بهذا التحول بالتعاون مع الجهات المعنية في هذا الشأن مثل الشركة الكويتية للمقاصة والبورصة، وصولاً لتقديم خدمة صانع سوق بشكل رسمي. وقال الدكتور يوسف العلي ان ممارسة «الكويتية للاستثمار» دورها كصانع سوق سيشكل إضافة كبيرة للسوق ويرسخ دورها كشركة كبيرة لها حضورها القوي والمميز في السوق المحلي بما تملكه من رصيد قوي وشريحة واسعة من العملاء المميزين ، وخبرة طويلة تمتد لأكثر من ستين سنة في النشاط الاقتصادي الكويتي .

ولفت الدكتور يوسف العلي إلى أن خدمة نظام صانع السوق يمثل ركناً أساسياً في نظام العمل في البورصة ويسهم في تنويع خيارات الاستثمار أمام الشركات والمستثمرين ، كما انه يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية.

