مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي الكويتي عن فوز محمد عبدالصمد وحيدي في السحب الأسبوعي الأول لحساب التوفير «الفوز» ، بجائزة نقدية قدرها 10,000 دينار والذي أقيم تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة، وقد تم الإعلان عن اسم الفائر على البث المباشر لمحطة نبض الكويت FM 88.8 يوم 8 نوفمبر 2021.

وقال لؤي مقامس، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي الكويتي - الكويت: «يسرني، بالنيابة عن البنك الأهلي الكويتي، أن أتقدم بالتهنئة إلى محمد عبدالصمد وحيدي باعتباره الفائز الأول في سحب الفوز. وأود التنويه إلى أن طرح حساب التوفير «الفوز» يأتي في إطار التزامنا بمساعدة العملاء على تحقيق أهدافهم المالية، بالإضافة إلى اننا نقدم لهم في الوقت ذاته مكافآت وحوافز قيّمة. ونحن فخورون لتمكننا من إحداث فرق كبير من خلال تشجيع عملائنا على الادخار، مع منحهم فرصة للفوز من خلال حساب التوفير «الفوز»، مع خالص تمنياتنا لهم بالتوفيق».

وسيتم إجراء السحب القادم يوم الأحد 14 نوفمبر 2021.

