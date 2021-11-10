مال وأعمال

في حفل متميّز أقيم بمعرض KFH Auto بحضور الادارة التنفيذية، وحشد كبير من الشركاء وأصحاب المصلحة، أطلق بيت التمويل الكويتي «بيتك»، حملة «بطاقتك بداية رحلتك» المخصصه لحاملي بطاقات «بيتك» ماستركارد بالتعاون مع ماستركارد والخطوط الجوية الكويتية – نادي الواحة، وشركة علي الغانم وأولاده للسيارات، ضمن اطار الاهتمام بالعملاء ومنحهم مميزات فريدة وتعزيز تجربتهم المصرفية. وخلال كلمته في حفل اطلاق الحملة، قال نائب المدير العام للبطاقات المصرفية للمجموعة بالتكليف في «بيتك»- طلال العربيد: «كما عودنا عملاءنا، فان الحملات التي نطلقها لا بد ان تكون متميزة وفريدة من نوعها وتضيف قيمة لتجربة العميل، وبكل تأكيد تتوّج عدد كبير من الفائزين بجوائز قيمة»، مبينا ان جوائز «بطاقتك بداية رحلتك» عبارة عن رحلات سفر حسب اختيار العميل، وسيارات لاند روفر (ديفندر) الفاخرة. وأضاف العربيد ان الحملة تتيح فرص الفوز لـ 204 فائزين، لاستخدامهم بطاقات «بيتك» ماستركارد الائتمانية ومسبقة الدفع، مشيرا الى ان عمليات الشراء التي تؤهل العميل للدخول في السحب تشمل جميع عمليات الشراء عبر بطاقات «بيتك» ماستركارد الائتمانية ومسبقة الدفع محليا وعالميا، بحيث يكون مقابل كل عملية شرائية محليا بقيمة 1 د.ك يحصل العميل على فرصه لدخول السحب ومقابل كل عملية شرائية عالميا بقيمة 1 دك يحصل العميل على 10 فرص للدخول بالسحب.

ولفت العربيد الى ان الحملة تستمر لمدة 4 شهور حتى 10 فبراير من العام القادم 2022، وان جوائز سحوبات الحملة توزع كالتالي:

سحب على اميال نادي الواحه بواقع 200 فائز برحلة حسب اختيار العميل: (50 فائزاً شهريا)، سيحصل كل فائز على 50,000 ميل من نادي الواحة.

سحب على سيارات لاند روفر (ديفندر) الفاخرة: 4 فائزين (فائز واحد كل شهر).

بالاضافة الى ذلك، أوضح العربيد ان «بيتك» سينفذ ضمن «بطاقتك بداية رحلتك»، برنامج متكامل من الفعاليات والأنشطة للعملاء والمجتمع، ويتضمن البرنامج مسابقات وجوائز مختلفة وفعاليات مبتكرة.

وذكر ان ربط الجوائز بامكانية الاستخدام داخل او خارج الكويت يسهم في تشجيع استخدام البطاقات في السوق المحلي، وينشط مبيعات التجار، ويحقق المصلحة المشتركة لـ «بيتك» ولشركائه: ماستركارد والخطوط الجوية الكويتية – نادي الواحة، وشركة علي الغانم وأولاده للسيارات، وبكل تأكيد يشكل قيمة مضافة لتجربة العميل في التسوق وفي الخدمات المصرفية، وهو الهدف الأساسي لـ «بيتك» تجاه عملائه.

وأكد العربيد حرص «بيتك» على تعزيز التعاون مع الشركاء لتخطيط وتنفيذ الكثير من الحملات، لما لذلك من مردود ايجابي على مستوى رضا العملاء ومعدلات الاستخدام وتوسيع الحصة السوقية لـ«بيتك» وتعزيز ريادته في سوق البطاقات المصرفية بانواعها المختلفة.

وفي الختام، توجّه العربيد بالشكر لماستركارد والخطوط الجوية الكويتية – نادي الواحة، وشركة علي الغانم وأولاده للسيارات على التعاون المثمر، وكذلك ثمّن جهود فريق العمل بمختلف قطاعات البنك.

ونال حفل اطلاق الحملة اعجاب الحضور ومتابعي حسابات «بيتك» على قنوات التواصل الاجتماعي، وشهد حضور عدد كبير من المهتمين والمسؤولين من جميع الاطراف المشاركة، الى جانب عدد من مشاهير السوشال ميديا المختصين بالسفر والسيارات وهي جوائز الحملة للفائزين من عملاء «بيتك».

بثّ مباشر لاطلاق الحملة

وجرى اطلاق الحملة بإزاحة الستار بطريقة مبتكرة، ثم تم تقديم الحملة وشرح تفاصيلها وعروضها للحضور وعبر بث مباشر على حسابات «بيتك» على منصات التواصل الاجتماعي. هذا وجرى تجسيد جوائز الحملة بمجسم لاحدى طائرات الخطوط الجوية الكويتية، وكذلك تم عرض سيارة لاند روفر (ديفندر) الفاخرة في منصة منفصلة في معرض KFH Auto لاتاحتها للجمهور للتعرف أكثر على تصميمها والاطلاع على تفاصيلها.

وبدورها، قالت نادية الغساسي، مديرة منطقة قطر وعُمان والكويت والعراق في ماستركارد: «نحن سعداء بشراكتنا مع «بيتك» في حملة ’بطاقتك بداية رحلتك‘. وبالإضافة إلى تمكّن حاملي بطاقاتنا من الاستفادة من مزايا الأمان والراحة وسهولة الوصول التي يتوقعونها من بطاقات «بيتك» ماستركارد، سوف يحصلون على مكافآت مجزية عند استخدام بطاقاتهم محليًا وفي الخارج. ومن خلال هذه الشراكة مع «بيتك»، نجدد التزامنا بتزويد حاملي بطاقاتنا بتجربة دفع آمنة ومريحة وسلسة للغاية».

الخطوط الجوية الكويتية

من جانبه، قال مدير دائرة خدمة العملاء المتميزين في الخطوط الجوية الكويتية- مشعل المطيري، خلال كلمته: «أود ان أرحب بجميع الأعضاء والعملاء في هذا الحدث المميز في حملتنا «بطاقتك بداية رحلتك».

وأضاف: «اننا سعداء جداً باطلاق حملة جديده بالشراكة مع «بيتك» بالتعاون مع ماستركارد وشركة علي الغانم وأولاده للسيارات. وكما ارتأينا ان تكون هذه الحملة مميزه وفريدة لتجربة العميل من خلال تقديم جوائز قيمة وهي عبارة عن رحلات سفر بالأميال بالإضافة الى سيارات وسيكون هناك الكثير من الفائزين عن طريق السحوبات التي يقوم بها «بيتك» وتكون متاحة لجميع عملائنا حاملي بطاقة «بيتك» ماستركارد الائتمانية ومسبقة الدفع. ولاهتمامنا بالعميل في الرفاهية والتسوق ستكون جميع عمليات الشراء عبر بطاقة ماستركارد «بيتك» مقابل كل دينار شرائي يحصل العميل على اميال بالإضافة لفرصة لدخول السحب.

